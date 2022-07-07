الأرصاد الجوية تحذِّر من شبه انعدام الرؤية الأفقية في بعض المناطق، و”طقس العرب” منخفض المونسون يمتد نحو السعودية واليمن

الأرصاد الجوية تحذِّر من شبه انعدام الرؤية الأفقية في بعض المناطق، و”طقس العرب” منخفض المونسون يمتد نحو السعودية واليمن
تَوقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة إضافة إلى هطول الأمطار الرعدية فوق الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية وتحديداً “صحراء الربع الخالي”، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض في وادي الدواسر، كما حذَّرت الأرصاد الجوية من شبه انعدام الرؤية الأفقية منطقة نجران.
نشاط الرياح السطحية في المناطق الساحلية
وأضافت الأرصاد الجوية في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة اليوم الخميس، أنَّ الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان سوف تشهد نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة، بينما تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان وعسير، مصحوبة مع السحب الرعدية الممطرة والرياح النشطة.
منخفض المونسون يمتد إلى الإمارات والسعودية واليمن
كما أفاد “طقس العرب” أنَّ آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية، قد أظهرت اتساع تأثير منخفض المونسون، حيث يمتد إلى مناطق واسعة من جنوب شبه الجزيرة العربية خلال الأيام القادمة، ويؤدي إلى سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة فوق سلطنة عمان إضافة إلى أجزاءٍ واسعة من الإمارات والسعودية واليمن.
أمطار رعدية وزخات من البرد في سلطنة عمان
وأوضح “طقس العرب” أنَّ صحراء الربع الخالي هي أكثر مناطق المملكة تأثراً بالمنخفض حيث يشهد تراكم السحب الرعدية ليل الأربعاء ويوم الخميس، بينما تبقى معظم مناطق سلطنة عمان تحت تأثير منخفض المونسون وتتساقط الأمطار الرعديىة على أجزاء واسعة من السلطنة، وتترافق مع زخَّات البرد، وتعمل على جريان الأودية وتشكل السيول، إضافة لنشاط الرياح الهابطة.