الأرصاد الجوية تحذِّر من شبه انعدام الرؤية الأفقية في بعض المناطق، و”طقس العرب” منخفض المونسون يمتد نحو السعودية واليمن

وأضافت الأرصاد الجوية في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة اليوم الخميس، أنَّ الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان سوف تشهد نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة، بينما تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان وعسير، مصحوبة مع السحب الرعدية الممطرة والرياح النشطة.

منخفض المونسون يمتد إلى الإمارات والسعودية واليمن

كما أفاد “طقس العرب” أنَّ آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية، قد أظهرت اتساع تأثير منخفض المونسون، حيث يمتد إلى مناطق واسعة من جنوب شبه الجزيرة العربية خلال الأيام القادمة، ويؤدي إلى سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة فوق سلطنة عمان إضافة إلى أجزاءٍ واسعة من الإمارات والسعودية واليمن.

أمطار رعدية وزخات من البرد في سلطنة عمان