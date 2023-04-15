الأرصاد الجوية تحذّر من سيول وتساقط للبرد في أجزاء من مكّة المكرّمة والرّياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم (السبت) مصحوبة بسيول وتساقط للبرد، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم ستشهد حالة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح نشطة وتساقط البرد وسيول وانعدام في الرؤية حتى الساعة العاشرة مساءً.

وأضاف أن أجزاء من منطقتَيْ مكة المكرمة والرياض ستتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

ولفت إلى أن أجزاء من مناطق نجران وجازان والباحة والجوف وتبوك والشرقية والحدود الشمالية وعسير ستكون على موعد مع أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية أيضاً.