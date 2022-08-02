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الأرصاد الجوية السعودية: استمرار سقوط الأمطار الصيفية، وهذه المناطق ستشهد سحب رعدية ممطرة

محمد عبد الحميد

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، أن أمطار الصيف التي سقطت على المناطق الوسطى والشرقية من المملكة كانت “غير عادية”.

أخبار الطقس في السعودية

وصرح المدير العام لتوقعات الطقس والمناخ، أنه من المتوقع أن يستمر هذا الطقس الممطر خلال الفترة المقبلة بسبب تغير المناخ وظواهر الطقس الشديدة والمتطرفة التي تضرب المنطقة والعالم.

وقال مركز الأرصاد الجوية، إن الطقس الممطر الذي أثر على المناطق الوسطى والشرقية كان من الظروف الممطرة غير العادية التي تحدث خلال هذه الفترة من الصيف الحار.

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والجدير بالذكر أن الأرصاد الجوية، قالت إن صور رادار الطقس أظهرت تشكيل شريط غائم تتخلله سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد على عدة مناطق بالمملكة.

وقال المركز إن الشريط السحابي سيؤثر على المنطقة الشرقية والرياض والقصيم ومكة المكرمة.

أماكن سقوط الأمطار في السعودية

محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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