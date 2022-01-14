عاجل| أمطار غزيرة ورعدية بعدة مناطق بالسعودية وتوقعات الساعات المقبلة

حالة جديدة من التقلبات تشهدها عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية من مساء الخميس 14 يناير تستمر حتى الساعات المقبلة من السبت، وذلك وفقًا لما تم الكشف عنه من قبل خبراء الطقس والمركز الوطني للأرصاد في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى، أشار فيه إلى هطول أمطار رعدية تصاحبها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية.

أمطار بمناطق بالسعودية

وأضاف بيان الأرصاد إلى تكون ظاهرة الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على عدة مناطق أيضًا مثل مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، والجوف، وسواحل المنطقة الشرقية، في الوقت الذي تنشط فيه حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، لتكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

كما تنشط حركة الرياح الجنوبية الشرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وهو ما يتسبب في ارتفاع الموج بالبحر الأحمر من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، في حين تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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وتوقعات الخبراء

ومن جانيه خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني عبر صفحته على تويتر، عن تكون سحب رعدية على 7 مناطق مختلفة بالمملكة خل الساعات الثليل المقبلة، ومن أبرزها أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم وشرق الحدود الشمالية ثم مكة المكرمة فمحافظات منطقة الرياض الغربية فالشمالية منها، ثم المنطقة الشرقية، وستشهد سقوط لأمطار غزيرة تمتد حتى السبت، ناصحًا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.