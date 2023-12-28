الأرصاد: أمطار غزيرة غداً في عدة مناطق، و”طقس العرب” يحذِّر من السيول وجريان الأودية حتى يوم الأحد

توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية أن يشهد الطقس غداً الجمعة استمرار فرص تساقط الأمطار الرعدية في معظم مناطق المملكة، كما يشهد الطقس اليوم تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة، يرافقها جريان السيول وزخات البَرد ونشاط الرياح على أجزاء من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية إضافة إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

طقس العرب أمطار اليوم تشمل 8 مناطق

يأتي ذلك فيما توقَّع مركز “طقس العرب” الإقليمي، أن يشهد الطقس اليوم الخميس وغداً الجمعة، استمرار تأثير السحب الركامية والأمطار متفاوتة الغزارة يرافقها البرق والرعد على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية وحائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والجنوبية من المدينة المنورة، إضافة إلى أجزاء محدودة من القصيم وتبوك.

امطار غزيرة الجعرانة شرق #مكة_المكرمة الان

توثيق : ابو راكان pic.twitter.com/wVjRJHg3DH — طقس الجزيرة (@taqs01) December 28, 2023

امطار غزيرة نعمان شرق #مكة_المكرمة الان

توثيق : ابو راكان pic.twitter.com/keLs46lU4a — طقس الجزيرة (@taqs01) December 28, 2023

كما حذَّر طقس العرب من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات وجريان الأودية والشعاب مع استمرار تساقط الأمطار خلال الليلة القادمة وطالب الجميع بالابتعاد عن مجاري السيول.

الأرصاد تحذِّر من الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة وحائل

وأصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارات باللَّون الأحمر، حذَّر خلالها من تأثير الأمطار الغزيرة والصواعق الرعدية، والرياح شديدة السرعة مع تساقط البَرَد وجريان السيول وانعدام مستوى الرؤية الأفقية في مكة المكرمة بالليث، و”حائل” في كلِّ من الشنان وبقعاء وسميراء، إضافة إلى الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموفق، حتى ساعات مختلفة من مساء غدٍ الجمعة.

الأمطار مستمرة في معظم مناطق المملكة خلال الأيام القادمة

وتوقَّع طقس العرب أن تستمر فرص تساقط الأمطار حتى نهاية العام الجاري 2023م، مع وجود حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا، يساعد في نشوء أحوال جوية غير مستقرة وتساقط الأمطار الرعدية الغزيرة أحياناً خلال الأيام القادمة، في مناطق واسعة من المملكة، وجاءت التوقعات وفقاً لما يلي: