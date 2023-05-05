الأرصاد: أمطار غزيرة على معظم المناطق من الجمعة إلى الثلاثاء

قام المركز الوطني للأرصاد بتقديم تنبيه بخصوص وجود تقلبات جوية في مختلف مناطق المملكة بداية من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذكر بأن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة السرعة، وتصل سرعتها إلى أزيد من ستون كيلومترا في الساعة الواحدة، وستكون مثيرة للأتربة مع تساقط حبات من البرد وجريان السيول أيضا.

المناطق المشمولة

ذكر المركز الوطني للأرصاد المناطق المشمولة بالحالة الجوية الممطرة في الأيام القادمة، وهي: عسير، الباحة، جازان، نجران، وأيضا أجزاء من منطقة مكة المكرمة، بحيث ستهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، هذا ابتداء من اليوم الجمعة الخامس من مايو حتى يوم الثلاثاء التاسع من شهر مايو، أما أجزاء منطقتي الشرقية والرياض ومعظم المحافظات في القصيم سيكون فيها هطول للأمطار الرعدية من خفيفة إلى متوسطة بداية من يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء.

نشاط الرياح السطحية

من المتوقع أن يستمر تأثير الرياح السطحية في بعض المناطق، وهي الجوف والحدود الشمالية وتبوك بالأخص في الأجواء الشرقية، ستشهد تأثرا ملحوظا بنشاط الرياح التي تصل سرعتها إلى ستون كيلو في الساعة الواحدة، وسينتج عنها إثارة الأتربة والغبار مما ينجم عنه انعدام للرؤية الأفقية في يومي السبت والأحد المقبلين.

قامت المديرية العامة للدفاع المدني بتحذير المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية، ودعتهم إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم مع الابتعاد عن مناطق تجمع السيول والأودية والسدود.