الأردن.. السعوديون يُساندون النشامى في نهائي كأس آسيا أمام قطر

المنتخب الأردني يستعد لخوض مباراة قوية أمام شقيقه القطري، في نهائي كأس آسيا 2024، خلال المواجهة التي يشهدها ملعب لوسيل.

ويتوقع جماهير كرة القدم الآسيوية والعربية أن تشهد مباراة الأردن أمام قطر إثارة كبيرة.

أنا بتوقع النتيجة ٢ ل ١ لفوز #الاردن

انتو كم تتوقعوا #معك_يالنشمي وبكل الاحوال شو ما كانت النتيجة #استقبال_النشامى pic.twitter.com/w5luA8QIC7 — Semya'a Ibrahim Ashatrat سيمياء✷ (@SemyaIbrahim) February 10, 2024

الأردن وقطر.. الجماهير السعودية تدعم النشامى

اليوم كل السعوديين راح يشجعون الأردن عشان أميرتنا رجوه بأذن الله فوز أردني مُستحق 🇸🇦♥️🇯🇴 pic.twitter.com/VijdROOjF5 — مَيساء | Miysa (@l__a10) February 10, 2024

شهدت الساعات الماضية مساندة كبيرة من الجماهير السعودية للمنتخب الأردني الأول لكرة القدم، والذي سيواجه نظيره القطري في نهائي كأس آسيا على ملعب لوسيل.

ومن المقرر أن ينطلق نهائي كأس آسيا 2024، في تمام الخامسة من مساء اليوم، والتي يتوقعه عددًا كبيرًا من الجماهير العربية أن يكون مُثير وحماسي.

وتسود حالة من التفاؤل لدي الجماهير السعودية من تحقيق المنتخب الأردني الفوز على شقيقه القطري ورفع الكأس لأول مرة في تاريخه الكروي.

فيما جاءت آخر مواجهة بين المنتخب الأردني والقطري سعيدة للنشامى، بعدما فاز على العنابي بهدفين مقابل هدف واحد في المواجهة الودية التي أقيمت على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، من أجل الاستعداد لمنافسات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم المقبلة 2026.

الأردن وقطر.. سبب مساندة السعودية للنشامى أمام قطر

يأتي سبب دعم السعودية والسعوديون للمنتخب الأردني في بطولة كأس آسيا بصفة عامة ونهائي البطولة خاصة، بعدما قام الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالزواج من الأميرة السعودية رجوة آل سيف.

وشهدت الأدوار الاقصائية من البطولة مساندة كبيرة من قبل الأميرة رجوة، بعدما قامت عدسات الكاميرات برصد فرحتها مع زوجها الأمير الحسين بن عبدالله بعد كل انتصار للنشامى.