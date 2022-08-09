الأربعاء موعد صرف الدفعة 57 من حساب المواطن لشهر أغسطس 2022

صرح مسئولي برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه لم يتبق سوى ساعات قليلة على إيداع الدفعة 57 من حساب المواطن، حيثُ أكد المسئول أنه سوف يتم إيداع جميع الدفعات بدايةً من صباح يوم الأربعاء القادم الموافق العاشر من أغسطس الجاري، والثاني عشر من شهر محرم الحالي، كما يُمكن للمستفيدين الاستعلام عن الدفعات من خلال زيارة الموقع الرسمي للبرنامج، كما يمكنهم معرفة قيمة مبلغ الدعم من خلال زيارة رابط حاسبة حساب المواطن.

حساب المواطن 1444

تسعى المملكة إلي رفع مستوى المعيشة، وهذا من ضمن الرؤية المستقبلية التي ترسمها المملكة في عام 2030، ولهذا قامت المملكة بتطبيق عدد من البرامج الإلكترونية الداعمة كحساب المواطن والمساعدة المقطوعة وغيرها، التي تقدم المساعدة المادية للكثير من الأسر ذوي الدخل المتوسط أو المنخفض، ويتم تسجيل تلك الأسر وفق شروط معينة يمكن تلخيصها في الآتي:

أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية

يشترط عُمر المُتقدم ألا يقل عن 18 عام

يلزم تواجد المتقدم داخل أراضي المملكة

عدم امتلاك المتقدم أي من الأملاك العقارية أو حسابات بنكية

عدم إلتحاق المتقدم بأي دار من ديار الأيواء.

كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية الدفعة 57 من حساب المواطن 1444

أعلن حساب المواطن من خلال حسابه الشخصي عبر تويتر ان جميع الطلبات المقدمة قبل شهر يوليو 2022 تم دراستها، وعلى من يريد الاستعلام عن نتيجة الأهلية اتباع هذه الخطوات:

تسجيل الدخول على الرابط الرسمي لمنصة حساب المواطن

تعبئة الحقول الفارغة من اسم المستخدم وكلمة المرور

كتابة الرمز المائي

النقر على رابط دراسة الأهلية لتظهر النتائج في الحال.

في حالة كانت نتيجة الشخص المتقدم غير مؤهل، فله الحق في إعادة تقديم الطلب في مدة لا تزيد عن تسعون يومًا، كما يمكن المعترض التواصل مع خدمة العملاء من خلال الرقم الموحد للحساب 19912،أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر أو الفيس بوك.