أخبار السعودية

الأربعاء.. موعدًا لعيد الفطر المبارك في السعودية وعددًا من الدول العربية (عاجل)

أحمد علي

أصبح غدًا الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل الجاري لعام 2024 المتمم لشهر رمضان المبارك، بينما سيكون الأربعاء الموافق العاشر من نفس الشهر موعدًا لأول أيام عيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية.

 

جاء ذلك بعدما تبين رؤية هلال شهر شوال من خلال المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، والتي لم تنجح في رؤية خلال الأيام الماضية، حيث كانت تقوم بالكشف عن عدم قدرتها على رؤية هلال شهر شوال.

ومن المتوقع أن تقوم القيادات السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم التهنئة للشعب السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن تعلن عددًا من الدول العربية الأخرى خلال الساعات القليلة المقبلة عن رؤيتها لهلال شهر شوال على غرار المملكة العربية السعودية ومنها مصر والإمارات والبحرين وقطر والسودان وفلسطين والكويت.

وسيتلقى قادة الدول العربية والإسلامية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رؤية هلال شهر شوال وثبوت موعد عيد الفطر المبارك.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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