الأربعاء.. موعدًا لعيد الفطر المبارك في السعودية وعددًا من الدول العربية (عاجل)

أصبح غدًا الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل الجاري لعام 2024 المتمم لشهر رمضان المبارك، بينما سيكون الأربعاء الموافق العاشر من نفس الشهر موعدًا لأول أيام عيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية.

عاجل: غدًا الثلاثاء المكمل لشهر رمضان في السعودية ، وعيد الفطر يوم الأربعاء . — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 8, 2024

جاء ذلك بعدما تبين رؤية هلال شهر شوال من خلال المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، والتي لم تنجح في رؤية خلال الأيام الماضية، حيث كانت تقوم بالكشف عن عدم قدرتها على رؤية هلال شهر شوال.

ومن المتوقع أن تقوم القيادات السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم التهنئة للشعب السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن تعلن عددًا من الدول العربية الأخرى خلال الساعات القليلة المقبلة عن رؤيتها لهلال شهر شوال على غرار المملكة العربية السعودية ومنها مصر والإمارات والبحرين وقطر والسودان وفلسطين والكويت.

وسيتلقى قادة الدول العربية والإسلامية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رؤية هلال شهر شوال وثبوت موعد عيد الفطر المبارك.