الأربعاء .. إقامة ملتقى الإمتياز التجاري في بريدة

تنظم الغرفة التجارية في القصيم، وبالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ممثلة بمركز الامتياز التجاري “ملتقى الامتياز التجاري في بريدة” بحضور العديد من رواد ورائدات الأعمال وأصحاب الامتيازات التجارية “Franchise” الأربعاء المقبل ، بمقر الغرفة ببريدة.

شعار غرفة القصيم التجارية _ مصدر الصورة: صحيفة عكاظ

وقال مدير إدارة الفعاليات والتسويق في الغرفة نايف المنسلح، أن الملتقى يسعى لتعزيز دور الامتياز التجاري في دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع الوعي والتعريف بالخدمات والبرامج والمبادرات في هذا المجال .

وأكد المنسلح أن الملتقى سيشمل العديد من الورش التخصصية، والجلسات الاستشارية، التي تستكمل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” من أجل دعم وتنمية هذا القطاع، والعمل على ازدهار هذه الصناعة واستدامتها، وخلق آفاق جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية؛ مما ينتج عنه توفير العديد من الفرص الوظيفية، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية .