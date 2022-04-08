تشمل خمس مدن في المرحلة الأولى، غرامة 100 ريال لكل متر على الأراضي “غير المسورة”

جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مطالبها لجميع ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في تسويرها قبل تاريخ 1 / 7 / 2022-1 / 12 / 1443 تفادياً للغرامات المالية، والتي حددتها بـ100 ريال لكل متر طولي، محذِّرة أيضاً من تكرار المخالفة في حال عدم التقيد بالأوامر.

تشمل المرحلة الأولى خمس مدن

وقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتحديد خمس مدن لتبدأ فيها تطبيق التحذيرات والمخالفات في المرحلة الأولى، وهي الرياض والدمام ومكة والمدينة المنورة وجدة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية أصدرت ترخيص التسوير عبر منصة “بلدي”، وفقاً للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من الوزارة، قبل أن تبدأ برصد امتثال الملاك مطلع يوليو 2022.

أهداف مبادرة تسوير الأراضي الفضاء

كما حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أهداف المبادرة في مجموعة من النقاط وهي:

ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية، وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة. الحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي. حمايتها من التعديات، وتوضيح حدود الملكية للأرض. معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على طرقات وشوارع المدن السعودية ومحاور الحركة الرئيسة فيها. الإسهام بشكل فاعل في العملية التنموية للمدن وأنسنتها وحفظ حقوق المشاة ورفع جودة الحياة.

مراحل الحملة التوعية لتسوير الأراضي الفضاء في المملكة

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت حملة توعوية استهدفت ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة. بهدف رفع مستوى الوعي والمسؤولية حيال تفعيل قرار تسوير الأراضي الفضاء، حيث جاءت الحملة على مرحلتين،