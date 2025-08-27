الأخضر السعودي يدخل مرحلة الإعداد قبل ملحق المونديال بمواجهات ودية ومعسكر خارجي

يواصل المنتخب السعودي تحضيراته الجادة قبل الدخول في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، حيث اختار المدير الفني هيرفي رينارد جمهورية التشيك لاستضافة المعسكر الخارجي للأخضر مطلع سبتمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع أيام “فيفا” الرسمية.

رينارد يستهدف من خلال هذا المعسكر تجربة عدد من الخيارات التكتيكية ومنح الفرصة لعناصر جديدة بجانب الركائز الأساسية، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين قبل خوض المباريات الرسمية.

وسيخوض المنتخب خلال معسكره الأوروبي مباراتين وديتين، الأولى أمام مقدونيا يوم الخميس 4 سبتمبر على استاد فيكتوريا زيزكوف عند الساعة السادسة مساءً، تليها مواجهة ثانية ضد التشيك يوم الاثنين 8 سبتمبر على ملعب مالتشوفيسكا بمدينة هرادتس كرالوفه، في تمام الساعة 8:15 مساءً.

وبعد العودة من أوروبا، سيكون الأخضر على موعد مع محطتين حاسمتين في جدة، حيث يستضيف إندونيسيا يوم الأربعاء 8 أكتوبر عند الساعة 8:15 مساءً، ثم يلتقي العراق يوم الثلاثاء 14 من الشهر ذاته في تمام 10:30 مساءً، وذلك ضمن منافسات الملحق الآسيوي الذي يحدد هوية المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي إلى التشيك ظهر الأحد المقبل عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، على أن تبدأ تدريبات المعسكر مباشرة عقب الوصول استعدادًا للوديات المقررة.