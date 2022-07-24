الأحياء العشوائية في جدة تواصل أعمالها وفق الخطة التنفيذية

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية في محافظة جدة عن مواصلتها التنفيذ لخطة إزالة 32 حي عشوائي في المحافظة، وباشرت اليوم اللجنة إشعار سكان المناطق العشوائية، وذلك تمهيداً لبدء أعمال الإزالة ضمن مجموع من تم إزالته في الفترة الماضية، والجاري إزالتها، والتي بلغ عددها 28 حياً، وأفصحت اللجنة عن استمرار أعمال الإزالة في 8 أحياء وهي: (مشرفة، الورود، الجامعة، الروابي، الربوة، الرحاب، العزيزية، بني مالك).

وأشعرت اللجنة سكان المناطق العشوائية في المنتزهات أيضا، وأكدت أنها سوف تستكمل أعمال الإشعارات، وفصل الخدمات، وصولا إلى مرحلة الإزالة الكاملة وفقا لخطتها التنفيذية المعدلة، والمعلنة في السابق للأحياء المتبقية، والتي تشمل: (المنتزهات، أم السلم، كيلو 14 الشمالي، الفضل، العدل، قويزة).

وكانت إمارة مكة المكرمة قد نشرت في مايو الماضي جدولاً بأسماء الأحياء التي سوف يتم إزالتها وهي: (مدائن الفهد م 1 و 2، والروابي، الجامعة، قويزة، العدل، المنتزهات، ك14 الشمالي، أم السلم، الفضل، وكانت الإزالات قد بدأت في 16 ديسمبر من العام الماضي 2021، وسوف تنتهي الإزالات وفقا للجدول في 27 أغسطس عام 2022، وذلك لما تم التخطيط له حينها.

لجنة #الأحياء_العشوائية بـ #جدة:

بدء إشعار سُكان حي المنتزهات تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة

.. تستمر أعمال الإزالة في 8 أحياء وهي (بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، والعزيزية، والرحاب، والربوة). pic.twitter.com/QNnsKoYNty — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) July 23, 2022

اللجنة تدعو استكمال اجراءات صرف التعويضات

وفي سياق متصل دعت لجنة الأحياء العشوائية السكان في الأحياء التي ستتم إزالتها أو التي تم بالفعل إزالتها، إلى استكمال اجراءات صرف التعويضات، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة مثل: (صورة من الصك أو الوثيقة، صورة فاتورة الكهرباء أو الماء، صورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، بيانات المالك وصورة الهوية الوطنية للمالك بصيغة pdf، صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، رقم توثيق إخلاء المبنى، صورة جوية للموقع، رقم حساب الآيبان البنكي على مطبوعات البنك وإضافة الاسم الرباعي ورقم بطاقة الأحوال بصيغة pdf).

لجنة #الأحياء_العشوائية بـ #جدة

تدعو إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة pic.twitter.com/r50iRavU5x — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) July 23, 2022

جدير بالذكر والإشارة أن لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توقفها عن أعمال الإزالة في الأحياء أثناء شهر رمضان المبارك.