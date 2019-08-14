الأحوال المدنية : رابط وخطوات حجز موعد للمواطنين والمقيمين عبر ابشر

التسجيل في أبشر

لكي تتمكن من الاستفادة التي يقدمها موقع أبشر الإلكتروني لابد من التسجيل أولا وفتح حساب خاص بك بالموقع، ويتم ذلك من خلال الدخول على رابط التسجيل في أبشر، والضغط على حساب جديد وكتابة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني، واستخدام رقم جوال لتفعيل الحساب والفيديو التالي يوضح كيفية التسجيل فى موقع أبشر.

ويوجد العديد من الخدمات الأخري التي يتم تقديمها عبر موقع أبشر مثل الابلاغ عن وثائق مفقودة، والاستعلام عن التأمين الصحي، والاستعلام عن صلاحية الهوية، وخدمة طلب وثيقة بدل فاقد، والعديد من الخدمات الأخري .