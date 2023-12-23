الأحوال المدنية تُعلن منح الجنسية السعودية لـ8 إخوة.. وإعفاء المواطنين من تأشيرة السياحة التركية

نشرت الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية «أم القرى» رسميًا، الأمر ملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يقضي بمنح الجنسية السعودية لـ8 إخوة، وذلك وفقًا لما أعلنته الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض، ليتم العمل بهذا القرار ويُصبح ساريًا من تاريخ النشر في الجريدة، وحمل الأمر الكريم رقم (4/13793) وتاريخ 1428/8/27.

منح الجنسية السعودية لـ 8 أخوة

ويقرر الأمر الملكي الجديد بمنح الجنسية العربية السعودية لثمانية أخوة أبناء محمد إبراهيم قاسم الطياوي، وهم نواف، نوف، عدي، عذاري، أحمد، إبراهيم، أريام، يوسف، وذلك ضمن مجموعة أشخاص المبلغ للإدارة بخطاب مقام المرجع رقم (45166690) وتاريخ 1445/5/16، وجرى نشر ذلك للإحاطة، وأعلنت وكالة الأحوال المدنية رسميًا عن صدور القرار ونشره بجريدة أم القرى.

ومن ناحية أخرى، أعلنت دولة تركيا، رسميًا، إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية التأشيرة للقادمين للسياحة، بالإضافة إلى 5 دول أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين والإمارات وكندا وسلطنة عمان، للمواطنين الذين يحملون جوازات سفر عادية، بإعفاء من التأشيرة الخاصة بالسياحة، حيث يتيح الإعفاء لمواطني هذه الدول إمكانية زيارة تركيا للغرض السياحي دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة قبل السفر لمدة تصل إلى 90 يومًا في كل فترة 180 يومًا.

وقرار حاسم من النيابة العامة

وبالعودة إلى الشأن الداخلي السعودي، أعلنت النيابة العامة السعودية، عن مباشرة التحقيقات في قضية تتعلق باتهام 4 مواطنين قاموا بخيانة الأمانة الموكلة إليهم في إدارة إحدى الجمعيات الخيرية، وقاموا بالتصرف بسوء نية في الاستيلاء على أموالها دون وجه حق، وفقًا لما حملته التحقيقات الأولية التي كشفت عن قيام المتهمين بخيانة الأمانة والثقة الممنوحة لهم، وذلك عبر صرف إعانات للعاملين في الجمعية وغيرهم دون وجه حق.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، بصرف مستحقات مالية تتجاوز المليون ريال دون مراعاة للأنظمة، فجرى إيقاف المتهمين، وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة، طبقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ونشرت حيثيات القضية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني وعبر صفحتها الرسمية على منصة إكس.

النيابة العامة: إيقاف أربعة مواطنين قاموا بخيانة الأمانة والتصرف بأموال جمعية خيرية.https://t.co/H6SDefK5I1#واس_عام pic.twitter.com/EE1jkxqCBL — واس العام (@SPAregions) December 21, 2023

كما أشارت النيابة العامة إلى أنه تم فتح تحقيق موسع في الواقعة، وجرى إيقاف المتهمين، وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة، طبقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، مشددة خلال بيانها على الحماية الجزائية للجمعيات الخيرية غير ربحية ومواردها، ومؤكدة بأن المساس بها أو استغلالها يعد جريمة موجبة للمساءلة الجزائية المشددة، في الوقت الذي تباشر فيه عدد من القضايا الأخرى التي تتعلق بأمور فساد والاستيلاء على المال العام دون وجه حق برفقة هيئة مكافحة الفساد نزاهة في المملكة، التي تتابع أيضًا سير التحقيقات والكشف عن عدد من وقائع الفساد الكبرى دوريًا.