الأحوال المدنية توضح كيفية تقديم طلب ربط سجلات الأبناء بالوالدة

شارك الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم (الخميس)، تغريدة أوضح فيها الهدف من خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، والمتاحة على منصة أبشر الإلكترونية، كما كشفت عن الهدف من طرح الخدمة الإلكترونية، وأنها تساعد المستفيد في ربط السجل المدني الخاص به، مع السجل المدني لوالدته، فقط عن طريق الدخول إلى المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر أفراد”، والتأكيد على أن الخدمة تقدم بشكل مجاني بالكامل ومتاحة لجميع مواطني ومواطنات المملكة.

خطوات التقديم على خدمة طلب ربط السجلات المدنية

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية

الضغط على أيقونة ” خدماتي”

ثم يتجه الى أيقونة ” خدمات “

يتم الضغط على أيقونة الأحوال المدنية

اضغط على أيقونة “تواصل”

ثم اختيار أيقونة “خدمات السجل المدني”

اختيار الخدمة، وبعدها يتم استكمال الإجراءات و إدخال البيانات المطلوبة.

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المستندات والوثائق المطلوبة

صورة شهادة الميلاد .

صورة سجل الأسرة

صورة صك حصر الورثة .

تعرف على خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم من خلال خدمات #الأحوال_المدنية

الإلكترونية عبر منصة #أبشر pic.twitter.com/BSKRHLgPTQ — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) May 11, 2023

جدير بالذكر أن الحساب الرسمي للأحوال المدنية، قد شارك مع متابعيه ” خدمة تسجيل المواليد”، وهي خدمة إلكترونية تساعد المواطن على تسجيل الولادة، ثم إصدار شهادة ميلاد المولود، وسجل الأسرة، ثم إيصال كافة المستندات المطلوبة إلى العنوان الوطني، فقط عن طريق تسجيل الدخول الى منصة أبشر الإلكترونية.

من ناحية أخرى فإن منصة أبشر الإلكترونية، قد أعلنت مؤخرا عن إتاحة 4 خدمات إلكترونية جديدة تابعة إلى الأحوال المدنية ، وهي كالتالي:

خدمة توصيل الهوية الوطنية للإصدار الأول.

تفعيل بطاقة الهوية الوطنية.

استخدام أحدث التقنيات لرفع الصورة أثناء تجديد بطاقة الهوية الوطنية من خلال المنصة.

خدمة بياناتي المطورة.

وذلك فإن أبشر تساعد بشكل مباشر في تحقيق ما تهدف إليه رؤية السعودية 2030، في عملية التحول الرقمي، عبر تقديم خدمات إلكترونية ذات كفاءة عالية، تقوم بتسهيل الخدمات لمواطني المملكة.