الأحوال المدنية تنشر عدة قرارات وزارية خاصة بالجنسية السعودية وتنشرها جريدة أم القرى الرسمية

نشرت الأحوال المدنية عدد من القرارات الوزارية الهامة، والتي نشرتها جريدة أم القرى الرسمية، وتختص هذه القرارات بمنح جنسية المملكة العربية السعودية لعدد من الأشخاص في منطقة نجران وكذلك المدينة المنورة ومحافظة جدة، وجاءت قرارات مجلس الوزراء وفق ما يلي.

الجريدة الرسمية "أم القرى" تنشر عدة قرارات وزارية خاصة بالجنسية السعودية ومنحها لعدد من الأشخاص بنجران وجدة والمدينة

منج الجنسية السعودية لـ8 أشخاص

وقالت الأحوال المدنية بمنطة نجران السعودية، أنه صدر قرار وزاري حمل رقم 44| وز، يقضي منح جنسية المملكة لكل من:

محمد حسين محمد صالح الحايك.

نورة حسين محمد صالح الحايك.

غصنه حسين محمد صالح الحايك.

رفعه حسين محمد صالح الحايك.

وجاء هذا القرار بموجب نظام الجنسية والمادة رقم 14.

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وأضافت الأحوال المدنية بمحافظة جدة أنه تم منح الجنسية السعودية لبندر وفهد وساره أولاد عبدالحميد محمد مرزوق، وذلك بموجب نظام الجنسية، وصدر بذلك القرار الوزاري رقم 4| وز.

كما أضافت الأحوال المدنية بالمدينة المنورة أنه تم منح جنسية المملكة العربية السعودية لرائد فيض اختر محمد محمد عثمان، بموجب نظام الجنسية والمادة 14، وصدر قرار وزاري رقم 3| وز بذلك.