الأحوال المدنية تكشف عن غرامة استخراج بطاقة هوية بدل تالف وتحدد الخطوات اللازمة لاستخراجها

تعمل الأحوال المدنية طول أيام الأسبوع على مراجعة كافة الاستفسارات الواردة من العملاء، وذلك بهدف تقديم الدعم والمساعدة لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية. وفي ضوء حرصها على تقديم الدعم بشكل فوري، أجابت خدمة العناية بالعملاء التابعة للأحوال المدنية عن كيفية استخراج بطاقة هوية بدل تالف والغرامة المقررة في تلك الحالة، وذلك بعد توجيه أحد المستفيدين تساؤل عن قيمة غرامة استخراج بطاقة هوية بدل تالف.

غرامة استخراج بطاقة هوية بدل تالف

كشفت الأحوال المدنية خلال الساعات الماضية عن قيمة الغرامة المفروضة على المواطن في حالة تلف بطاقة الهوية الوطنية السارية، حيث صرحت بفرض غرامة 100 ريال سعودي، وذلك في حالة الرغبة في استخراج بطاقة بدل تالف للمرة الثانية.

كما كشفت الأحوال المدنية عن إمكانية حجز موعد لاستخراج بطاقة بدل فاقد من خلال منصة أبشر الرقمية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على منصة أبشر الرقمية.

كتابة رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح.

كتابة تاريخ ميلاد بدقة.

إدخال الرمز المرئي على الشاشة.

الضغط على التحقق من البيانات.

ثم حدد خدمة بدل تالف.

كيفية استخراج بطاقة هوية بدل تالف

تعتبر بطاقة الهوية الوطنية من الوثائق الرسمية التي تحمل معلومات شخصية عن صاحبها، وتستخدم في العديد من الأمور، لذا لابد من استخراجها في حالة تلفها. ويمكن لجميع المواطنين في المملكة استخراج بطاقة بدل تالف عن طريق اتباع الخطوات التالية: