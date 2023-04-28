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الأحوال المدنية تكشف عن ضوابط تعديل المهنة عبر موقع الوكالة

عبدالرحمن الشبراوى

في ضوء حرص وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على الأجابة على كافة الاستفسارات الواردة من المواطنين. كشفت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الضوابط اللازمة لتعديل المهنة عبر موقع الوكالة الإلكتروني، وذلك بعدما ورد خدمة العناية بالعملاء عدد كبير من الاستفسارات حول ضوابط تعديل المهنة. عمومًا، من خلال السطور التالية نكشف لكم عن الضوابط المعلن عنها.

الأحوال المدنية تكشف عن ضوابط تعديل المهنة عبر موقع الوكالة

ضوابط تعديل المهنة

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كشفت الأحوال المدنية بالمملكة عن جملة من الضوابط التي يجب على كافة المواطنين الالتزام بها عند تعديل المهنة عبر النموذج المطروح على الموقع الإلكتروني للوكالة. وأكدت الأحوال بضرورة تقديم خطاب وتعريف مثبت من الجهة التابع لها المواطن طالب الخدمة في البداية، ثم اتباع الضوابط التالية:

  • كتابة عبارة “موظف حكومي” في حقل المهنة، وذلك في حال كان الخطاب من جهة حكومية، سواء كان المستفيد خاضع لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.
  • كتابة عبارة “موظف أهلي” في حقل المهنة، وذلك في حال كان الخطاب من جهة أهلية.
  • كتابة عبارة “متقاعد” في حقل المهنة،في حال انتهاء خدمة المواطن بالتقاعد.
  • كتابة عبارة “متسبب” في حقل المهنة، في حال انتهاء خدمة المواطن بسبب غير التقاعد.
  • كتابة “متسبب – ربة منزل” في حقل المهنة عند التعديل من طالب وطالبة، وذلك بعد تقديم الإقرارات اللازمة.
  • ويتم كتابة “تاجر – تاجرة” بالنسبة لمن يحمل سجل تجاري.
  • ويتم كتابة “رجل أعمال- سيدة أعمال” بالنسبة لمن يحمل 3 سجلات تجارية فأكثر، بشرط أن تكون السجلات سارية المفعول ومختلفة النشاط.

ضوابط تعديل المهنة

أهمية تعديل المهنة في لائحة الأحوال المدنية

يعتبر تعديل المهن من العوامل المساعدة على تحديد هوية واضحة لكل مواطن بالمملكة العربية السعودية، ويتم التعديل وفق ضوابط واضحة ومعروفة وفقًا للائحة الأحوال المدنية. جدير بالذكر، أن تعديل المهنة بالنسبة للمواطن يساهم بقدر كبير في الكشف عن حقوقه والتزاماته المالية والقانونية.

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عبدالرحمن الشبراوى

كاتب في موقع نجوم مصرية، اهتم بالكتابة في عدة مجالات منها التقنية والتكنولوجيا الحديثة، ولدى شغف كبير بالاستثمار وعالم الأسهم.

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