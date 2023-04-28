الأحوال المدنية تخصص 3 فئات فقط للاستفادة من خدمة تقدير

تعمل وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على تقديم كافة الخدمات الإلكترونية التي تساعد في توفير المجهود والوقت للمستفيدين من الخدمات، وذلك بهدف تعزيز عملية التحول الرقمي التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، حيث أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين أيضا إنجاز الكثير من التعاملات إلكترونيا، ثم استلام المطبوعات عبر المكاتب، ولكن هناك من لا يمكنهم الذهاب للمكاتب، ولهذا فقد خرجت علينا اليوم بخدمة جديدة هدفها الوصول الى هؤلاء الأشخاص الذين لا يمكنهم زيارة المكاتب من أجل انجاز أعمالهم، وقد أطلقت عليها “خدمة تقدير”، نتعرف اليوم عليها بمزيد من التفصيل، وما هي مميزات الخدمة وكيفية التقديم إليها للإستفادة منها بشكل صحيح.

الأحوال المدنية تعلن عن هدف خدمة تقدير

وقد أوضحت الأحوال المدنية، ما المقصود من “خدمة تقدير”، مؤكدة على أنها خدمة مخصصة فقط لكلا من المواطنين والمواطنات، من الغير قادرين على القيام بزيارة مكاتب الأحوال المدنية لإنجاز تعاملاتهم، ومن خلال تلك الخدمة، يتم تقديم كافة خدمات الهوية الوطنية إليهم في نفس أماكن تواجدهم.

من يمكنه الاستفادة من خدمة تقدير؟

كما بينت الأحوال المدنية من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات “تويتر”، عن الفئات التي يمكنها الإستفادة من تلك الخدمة، وهم:

الأشخاص كبار السن.

المرضى.

ذوي الإعاقة غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدينة.

ما هي الخدمات التي تقدم من خلال خدمة تقدير؟

تقديم خدمات الهوية الوطنية عن طريق زيارة موظف أو موظفة الأحوال المدنية، إلى هؤلاء الأشخاص، وهي:

إصدار أول

تجديد

بدل فاقد

تالف البطاقة

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كيف يمكن الحصول على خدمة تقدير؟

يتم الحصول على الخدمة عن طريق التقديم إليها من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية، عبر الخطوات التالية: