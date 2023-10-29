الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 18 موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 18 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرتي “نأتي إليك” و”موجودين”.

الأحوال المدنية المتنقلة -مصدر الصورة: وكالة واس

خدمات لكل الفئات

ففي منطقة القصيم، تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها للرجال والنساء في مهرجان ثمرات الشيحية لمدة خمسة أيام، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في جامعة المستقبل في بريدة، وللنساء في جامعة القصيم، ويوم الأربعاء للرجال في بلدية غرب بريدة.

وفي منطقة الباحة، تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للنساء في متوسطة زينب بنت أبي رافع بمحافظة العقيق، ويوم الاثنين في ثانوية فاطمة بنت المنذر بمركز الغوث، ويوم الثلاثاء في متوسطة ام معبد الخزاعية بمركز الغوث، وللرجال في ثانوية وراخ بمحافظة العقيق.

منطقة جازان

وفي منطقة جازان، تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال في فرع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويوم الاثنين في فرع وزارة التجارة.

وفي منطقة تبوك، تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال في مدرسة ابن زيدون الابتدائية، وللنساء في الابتدائية الخامسة.

وفي منطقة الحدود الشمالية، تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها للرجال في بلدية محافظة طريف، ويوم الاثنين للنساء في الثانية التاسعة بمدينة عرعر.

محافظة حفر الباطن

وفي المنطقة الشرقية، تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للنساء في جمعية تراؤف لرعاية الايتام بمحافظة حفر الباطن، ويوم الثلاثاء في مركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة الاحساء.

وفي منطقة حائل، تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها للرجال والنساء في محافظة الحائط لمدة أسبوع، وللنساء في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.