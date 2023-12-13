الأحوال المدنية السعودية تنفي طرح وظائف جديدة بالوكالة وتحذر المواطنين من الانسياق وراء الشائعات

نفت هيئة الأحوال المدنية السعودية ما يتداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي من طرح وظائف جديدة بالوكالة خلال شهر ديسمبر الحالي، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرت عبر الحساب الرسمي لهيئة الأحوال المدنية السعودية عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

هيئة الأحوال المدنية السعودية- المصدر: الحساب الرسمي عبر إكس

وقالت هيئة الأحوال المدنية في تغريدتها ” لا صحة لما يتم تداوله عن طرح وظائف في الأحوال المدنية، ونأمل في أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية” كما أوضحت الهيئة أن المصادر الرسمي لها عبر شبكة الإنترنت هي ” الموقع الإلكتروني لهيئة الأحوال المدنية www.ahwal.gov.sa، وحسابات الأحوال المدنية على منصات التواصل الاجتماعي والموثقة بالعلامة الزرقاء، أو وكالة الأنباء السعودية واس”.

لا صحة لما يتم تداوله عن طرح وظائف في ⁧#الأحوال_المدنية⁩ ونأمل في أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية. pic.twitter.com/TJ9c3ZTWwy — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) December 13, 2023

ومن الجدير بالذكر أنه وفي وقت سابق كانت قد حذرت هيئة الأحوال المدنية السعودية من التعامل مع أي شخص يدعي تقديم خدمات الأحوال المدنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أن قد تدوال البعض أمس الثلاثاء منشورات تفيد إعلان الأحوال المدنية السعودية بفتح باب التوظيف للرجال والنساء من حاملي الجنسية السعودية.

وقد نشر حساب يدعى وظفني وظائف السعودية، إعلان وظائف الأحوال المدنية براتب يبدأ من 8000 ريال سعودي للجنسين، ونشر الشروط والمستندات اللازمة للقبول في الوظائف لعام 1445 هـ، وتم تداول هذا المنشور بشكل كبير في السعودية، إلى أن أعلنت هيئة الأحوال المدنية نفي هذا الخبر.

هذا وتتيح هيئة الأحوال المدنية السعودية تقديم العديد من الخدمات للمواطنين عبر بوابة منصة أبشر، منها إصدار بدل فاقد للهوية الوطنية وتجديدها، واستخراج شهادة الميلاد الرقمية، وتعديل المؤهل الدراسي.