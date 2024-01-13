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الأحوال المدنية| أمر سامي وقرارات وزارية بمنح جنسية المملكة العربية السعودية لعدد من الأشخاص

سعيد عطيه

كشفت الأحوال المدنية عن صدور أوامر سامية وقرارات وزارية بمنح الجنسية السعودية لعدد 5 أشخاص، ووفق جريدة أم القرى الرسمية فإنه صدر أمرين ساميين وثلاث قرارات وزارية بمنج جنسية المملكة العربية السعودية لعدد أربع أشخاص وتصحيح الأوضاع بالنسبة لشخص خامس.

الأحوال المدنية| أمر سامي وقرارات وزارية بمنح جنسية المملكة العربية السعودية لعدد من الأشخاص

الأحوال المدنية| أمر سامي وقرارات وزارية بمنح جنسية المملكة العربية السعودية لعدد من الأشخاص

منح الجنسية السعودية لـ5 أشخاص

حيث أعلنت الأحوال المدنية بمنطقة حائل صدور الأمر السامي الذي حمل رقم 4/1025 والذي يقضي بمنح الجنسية السعودية للسيدة شيماء حمد خليفة البقعاني العقيدي، والسيدة مريم حمد خليفة البقعاني العقيدي.

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كما صدر قرار وزاري حمل رقم 154/وز بمنح جنسية المملكة العربية السعودية للسيدة فاطمة مصلح علي الجود، وذلك وفق المادة 16 من نظام الجنسية، كما أعلن مكتب الأحوال المدنية في محافظة الربات صدور قرار وزاري رقم 42| وز بمنح الجنسية السعودية للمدعو عامر بن هلال دعاس الخماعلة، وذلك بموجب المادة 14 من نظام الجنسية.

كما أعلنت الأحوال المدنية في جازان صدور قرار وزاري حمل رقم 2362|وز، يقضي بتصحيح وضع شخص يدعى أحمد عيسى حمود أحمد، وذلك وفق المادة الثامنة من نظام الجنسية بالمملكة العربية السعودية.

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عن الكاتب:
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سعيد عطيه

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية

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