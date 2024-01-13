الأحوال المدنية| أمر سامي وقرارات وزارية بمنح جنسية المملكة العربية السعودية لعدد من الأشخاص
كشفت الأحوال المدنية عن صدور أوامر سامية وقرارات وزارية بمنح الجنسية السعودية لعدد 5 أشخاص، ووفق جريدة أم القرى الرسمية فإنه صدر أمرين ساميين وثلاث قرارات وزارية بمنج جنسية المملكة العربية السعودية لعدد أربع أشخاص وتصحيح الأوضاع بالنسبة لشخص خامس.
منح الجنسية السعودية لـ5 أشخاص
حيث أعلنت الأحوال المدنية بمنطقة حائل صدور الأمر السامي الذي حمل رقم 4/1025 والذي يقضي بمنح الجنسية السعودية للسيدة شيماء حمد خليفة البقعاني العقيدي، والسيدة مريم حمد خليفة البقعاني العقيدي.
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كما صدر قرار وزاري حمل رقم 154/وز بمنح جنسية المملكة العربية السعودية للسيدة فاطمة مصلح علي الجود، وذلك وفق المادة 16 من نظام الجنسية، كما أعلن مكتب الأحوال المدنية في محافظة الربات صدور قرار وزاري رقم 42| وز بمنح الجنسية السعودية للمدعو عامر بن هلال دعاس الخماعلة، وذلك بموجب المادة 14 من نظام الجنسية.
كما أعلنت الأحوال المدنية في جازان صدور قرار وزاري حمل رقم 2362|وز، يقضي بتصحيح وضع شخص يدعى أحمد عيسى حمود أحمد، وذلك وفق المادة الثامنة من نظام الجنسية بالمملكة العربية السعودية.