أخبار السعودية

الأحوال الجوية في المملكة.. أمطار 12 ساعة متواصلة في جازان، الدفاع المدني يُحذِّر، والحالة تتوسَّع شمالاً

محمد خير الحوراني

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية اليوم الأحد على عددٍ من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة في نجران وعسير والباحة

وأصدر المركز تقريره حول حالة الطقس اليوم الأحد متوقعاً استمرار الرياح النشطة والأمطار المتوسطة إلى غزيرة الشدة، المترافقة مع وزخات البَرَد، وتؤدي إلى جريان الأودية والسيول في كلٍّ من: نجران، وجازان، وعسير، والباحة، إضافة إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.

الأحوال الجوية في المملكة أمطار الصيف
الأحوال الجوية في المملكة أمطار الصيف

سحب رعدية ممطرة في الرياض والشرقية

كما أوضح المركز أنَّ الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، إضافة إلى الرياح النشطة والمثيرة للغبار والأتربة على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية وتحديداً في صحراء الربع الخالي، ومرتفعات منطقة المدينة المنوّرة.

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة
الأحوال الجوية في المملكة أمطار الصيف

المُسند: الحالة المطرية الصيفية تتوسع شمالاً

وبدوره توقَّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، الأستاذ الدكتور عبد الله المسند، أن تستمر الحالة المطرية الصيفية اليوم وتتوسع شمالاً.

مستمرة وتتسع اليوم.. "خريطة الأمطار الصيفية" يرسمها "المسند"
الأحوال الجوية المسند يتوقَّع توسع الحالة شمالاً

وأوضح مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر “تويتر”، أنَّ الأمطار الغزيرة تتركَّز على أجزاءٍ من مناطق جازان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرّمة.

الأحوال الجوية الأمطار في جازان
الأحوال الجوية الأمطار في جازان

أمطار غزيرة 12 ساعة متواصلة في جازان

وكانت منطقة جازان قد شهدت بالأمس أمطاراً غزيرة، تخطت حاجز الـ 12 ساعة دون توقف، وتسبَّبن بإغلاق عددٍ من الطرق، وسيلان الأودية، كما توافد الكثير من المتنزهين والزوار إلى الشواطئ والحدائق، بينما تعطَّلت العديد من المركبات في المياه التي خلّفتها الأمطار.

الأحوال الجوية الأمطار في جازان
الأحوال الجوية الأمطار في جازان

الدفاع المدني يحذِّر ويراقب وضع الأودية

وأطلقت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تحذيرات من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع لاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات السلامة، بينما تقوم عدد من الدوريات بمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة للجهات المُختصَّة.

الأحوال الجوية الدفاع المدني يحذِّر
الأحوال الجوية الدفاع المدني يحذِّر
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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