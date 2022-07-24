الأحوال الجوية في المملكة.. أمطار 12 ساعة متواصلة في جازان، الدفاع المدني يُحذِّر، والحالة تتوسَّع شمالاً

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية اليوم الأحد على عددٍ من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة في نجران وعسير والباحة

وأصدر المركز تقريره حول حالة الطقس اليوم الأحد متوقعاً استمرار الرياح النشطة والأمطار المتوسطة إلى غزيرة الشدة، المترافقة مع وزخات البَرَد، وتؤدي إلى جريان الأودية والسيول في كلٍّ من: نجران، وجازان، وعسير، والباحة، إضافة إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.

سحب رعدية ممطرة في الرياض والشرقية

كما أوضح المركز أنَّ الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، إضافة إلى الرياح النشطة والمثيرة للغبار والأتربة على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية وتحديداً في صحراء الربع الخالي، ومرتفعات منطقة المدينة المنوّرة.

المُسند: الحالة المطرية الصيفية تتوسع شمالاً وبدوره توقَّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، الأستاذ الدكتور عبد الله المسند، أن تستمر الحالة المطرية الصيفية اليوم وتتوسع شمالاً. وأوضح مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر “تويتر”، أنَّ الأمطار الغزيرة تتركَّز على أجزاءٍ من مناطق جازان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرّمة.

أمطار غزيرة 12 ساعة متواصلة في جازان

وكانت منطقة جازان قد شهدت بالأمس أمطاراً غزيرة، تخطت حاجز الـ 12 ساعة دون توقف، وتسبَّبن بإغلاق عددٍ من الطرق، وسيلان الأودية، كما توافد الكثير من المتنزهين والزوار إلى الشواطئ والحدائق، بينما تعطَّلت العديد من المركبات في المياه التي خلّفتها الأمطار.

الدفاع المدني يحذِّر ويراقب وضع الأودية