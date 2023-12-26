الأحساء تستضيف ملتقى فناني الفيديو آرت من 37 دولة: تجارب مبدعة تربط بين الواقع والخيال

في مدينة الأحساء السعودية، انطلق ملتقى الفيديو آرت الدولي تحت شعار “خيال الواقع… نحو المستقبل”، والذي يعد أحد أهم الفعاليات الفنية في المنطقة، الملتقى يهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي والفني بين الفنانين من مختلف أنحاء العالم، وإبراز التنوع والإبداع في مجال الفيديو آرت.

اليوم الأول من #ملتقى_الفيديو_آرت_الدولي

في دار نورة الموسى للثقافة والفنون المبدعة بالأحساء

• بتنظيم : @SASCA_DMM

• وشراكة : @Dar_nora_art

• ودعم : @aahf_sa pic.twitter.com/QYETfurPP6 — ملتقى الفيديو آرت (@videoart_forum) December 21, 2023

ما هو ملتقى الفيديو آرت الدولي؟

ملتقى الفيديو آرت الدولي هو فعالية فنية تقام سنويًا في مدينة الأحساء السعودية، وتهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي والفني بين الفنانين من مختلف أنحاء العالم، وإبراز التنوع والإبداع في مجال الفيديو آرت، الفيديو آرت هو فن يستخدم الصورة المتحركة والصوت كوسيلة تعبيرية، ويمكن أن يتضمن عناصر من السينما والتصوير والرسم والموسيقى والشعر والأداء.

ما هو شعار الملتقى لهذا العام؟

شعار الملتقى لهذا العام هو “خيال الواقع… نحو المستقبل”، وهو يعكس الرؤية الفنية والمفاهيمية للملتقى، ويدعو الفنانين إلى استكشاف العلاقة بين الواقع والخيال، وبين الحاضر والمستقبل، وبين الإنسان والتكنولوجيا.

كم عدد الفنانين المشاركين في الملتقى؟

الملتقى شارك فيه أكثر من 130 فنانًا وفنانة من 37 دولة، عرضوا أعمالهم الفنية التي تتناول موضوعات مختلفة مثل الهوية والتاريخ والمجتمع والبيئة والتكنولوجيا، الملتقى نظمته جمعية الثقافة والفنون بالشراكة مع دار نوره الموسى للثقافة والفنون المبدعة، ودشنه الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وحضره وزير التعليم السعودي الدكتور يوسف البنيان.

من هم الفائزون بالمراكز الأولى؟

في نهاية الملتقى، تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى، وهم: الفنان الكرواتي برونو بافيتش عن عمله “الرسالة”، والفنان السعودي محمد أحمد الفرج عن عمله “تمرة المعرفة”، والفنانة الأمريكية كاتيتا بيتسيكاس عن عملها “وجبة دم”، كما تم منح شهادات التميز للفنانة العمانية هاجر بنت خليفة الحراصية عن عملها “جسد عائد من الذاكرة”، والفنان المصري مصطفى محمود عامر عن عمله “مبعثر”، والفنانة السعودية هتاف تركي السبيعي عن عملها “ظِلها… ترى فني تراني”.

كيف كان رد فعل الجمهور على الملتقى؟

الملتقى حظي بإقبال كبير من الجمهور الذي أبدى إعجابه بالأعمال المعروضة، والتي تعكس رؤى وتجارب متنوعة للفنانين، الملتقى كان أيضًا فرصة للتواصل والتبادل بين الفنانين والمهتمين بالفن المعاصر، وللتعرف على آخر التطورات والاتجاهات في مجال الفيديو آرت.

افتتح اليوم محافظ الأحساء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود #ملتقى_الفيديو_آرت_الدولي

في دار نورة الموسى للثقافة والفنون المبدعة بالأحساء

• بتنظيم : @SASCA_DMM

• وشراكة : @Dar_nora_art

• ودعم : @aahf_sa pic.twitter.com/KIE32URwt6 — ملتقى الفيديو آرت (@videoart_forum) December 20, 2023

ما هي رسالة الملتقى للعالم؟

مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام يوسف الحربي قال: “إن الملتقى هو الحدث الذي سيسهم بشكل فاعل في الحراك الثقافي والبصري، وتنمية الثروة البشرية الإبداعية ورعاية وتشجيع المواهب والفنانين”، وأضاف: “إن الملتقى أصبح في كل عام حضنًا للفنانين لعرض التجارب الفنية، منوهًا بإبداع فناني السعودية وانفتاحهم على تجارب العالم”، ويمكن القول إن رسالة الملتقى هي إظهار الجانب الحضاري والمعاصر للمملكة العربية السعودية، وتعزيز دورها في دعم الفن والثقافة على المستوى الإقليمي والدولي.