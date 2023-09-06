الأثرياء اشتروا هذه اللوحات بأرقام كبيرة.. الإدارة العامة للمرور تكشف أسعار لوحات التي تم بيعها اليوم بحرف ورقمين

أطلقت الإدارة العامة للمرور، يوم الثلاثاء، مجموعة متميزة من لوحات السيارات ضمن مزاد إلكتروني. تأتي اللوحات المعروضة بتكوينات متنوعة من حروف وأرقام، وسيكون المزاد مفتوحًا من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً.

مزاد على لوحات السيارات - مصدر الصورة: عاجل.

وفي تفاصيل تجدر الإشارة إليها، سيتم إغلاق المزاد بعد مرور ثلاث ساعات على طرح اللوحات، بأسعار غاية في الجاذبية. فقد تجاوزت قيمة اللوحة التي تزينها الحروف “ر” والأرقام “20” مبلغ 558 ألف ريال، في حين بلغت قيمة اللوحة المميزة بالحروف “و و” والأرقام “99” أكثر من مليون و200 ألف ريال.

من جهتها، بلغت قيمة اللوحة التي تحمل الحروف “أ هـ” والرقم “5” مبلغ يفوق الـ 451 ألف ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للمرور أعلنت عن وجود آلية تمديد زمن المزاد تلقائياً في حال وقوع مزايدات خلال الدقائق الأخيرة من المدة المحددة لانتهاء المزاد، مما يوفر فرصة عادلة لجميع المزايدين.

بهذه الخطوة، تعكف الإدارة على تقديم فرص استثنائية للمواطنين للحصول على لوحات سيارات تحمل رموزاً وأرقاماً تعبيرية، في إطار جهودها المستمرة لتحسين خدماتها والارتقاء بمستوى الرضا عند الجمهور.