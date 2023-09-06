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الأثرياء اشتروا هذه اللوحات بأرقام كبيرة.. الإدارة العامة للمرور تكشف أسعار لوحات التي تم بيعها اليوم بحرف ورقمين

أسماء صبري

أطلقت الإدارة العامة للمرور، يوم الثلاثاء، مجموعة متميزة من لوحات السيارات ضمن مزاد إلكتروني. تأتي اللوحات المعروضة بتكوينات متنوعة من حروف وأرقام، وسيكون المزاد مفتوحًا من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً.

- صورة 3 - الأثرياء اشتروا هذه اللوحات بأرقام كبيرة.. الإدارة العامة للمرور تكشف أسعار لوحات التي تم بيعها اليوم بحرف ورقمين

مزاد على لوحات السيارات - مصدر الصورة: عاجل.

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وفي تفاصيل تجدر الإشارة إليها، سيتم إغلاق المزاد بعد مرور ثلاث ساعات على طرح اللوحات، بأسعار غاية في الجاذبية. فقد تجاوزت قيمة اللوحة التي تزينها الحروف “ر” والأرقام “20” مبلغ 558 ألف ريال، في حين بلغت قيمة اللوحة المميزة بالحروف “و و” والأرقام “99” أكثر من مليون و200 ألف ريال.

- صورة 1 - الأثرياء اشتروا هذه اللوحات بأرقام كبيرة.. الإدارة العامة للمرور تكشف أسعار لوحات التي تم بيعها اليوم بحرف ورقمين
لوحة سعرها أكثر من مليون

من جهتها، بلغت قيمة اللوحة التي تحمل الحروف “أ هـ” والرقم “5” مبلغ يفوق الـ 451 ألف ريال.

- صورة 2 - الأثرياء اشتروا هذه اللوحات بأرقام كبيرة.. الإدارة العامة للمرور تكشف أسعار لوحات التي تم بيعها اليوم بحرف ورقمين
مزاد على لوحة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للمرور أعلنت عن وجود آلية تمديد زمن المزاد تلقائياً في حال وقوع مزايدات خلال الدقائق الأخيرة من المدة المحددة لانتهاء المزاد، مما يوفر فرصة عادلة لجميع المزايدين.

بهذه الخطوة، تعكف الإدارة على تقديم فرص استثنائية للمواطنين للحصول على لوحات سيارات تحمل رموزاً وأرقاماً تعبيرية، في إطار جهودها المستمرة لتحسين خدماتها والارتقاء بمستوى الرضا عند الجمهور.

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أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

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