الآن وداعاً للتكاليف الباهظة.. السعودية تزف بشرى سارة لجميع مسلمي العالم حول أداء العمرة وتتخذ قراراً طال انتظاره
تيسيراً على المسلمين في كل أرجاء العالم، اتخذت المملكة العربية السعودية اليوم قراراً طال انتظاره، من شأنه أن يقلل تكاليف العمرة على الراغبين في زيارة بيت الله الحرام، حيث قررت وزارة الحج والعمرة السعودية إتاحة تأدية العمرة لجميع القادمين إلى المملكة بأي تأشيرة، وسواء أكانت هذه التأشيرة سياحية أو بغرض الزيارة الشخصية أو العائلية أو بأي غرض آخر.
إتاحة أداء العمرة بأي تأشيرة
كما أعلنت المملكة العربية السعودية تزامناً مع بدء موسم العمرة للعام االجديد 1444 هـ، عن تسهيل جميع الإجراءات للقادمين إلى المملكة بغرض السياحة أو الزيارة لأداء مناسك العمرة، كما ستقدم المملكة لهم جميع خدماتها وبجودة عالية، وذلك وفقاً لرؤية المملكة لبرنامجها المعروف باسم 2030.
كمت أتاحت منصة مقام إمكانية استخراج تأشير عمرة للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية، واختيار باقة الخدمة المناسبة، وذلك من خلال الرابط التالي https://maqam.gds.haj.gov.sa.
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ومن خلال منصة روح السعودية وموقعها الإلكتروني https://www.visitsaudi.com/ar، يستطيع أي شخص من أي دولة الحصول على التسهيلات الإلكترونية اللازمة لإصدار تأشيرة عمرة وزيارة مسجد النبي عليه السلام، وتصميم باقة خدمات مناسبة لاحتياجاته وإمكانياته.
كما يمكن للحاصلين على تأشيرة زيارة شخصية أو زيارة عائلية تأدية العمرة بكل سهولة من خلال حجز موعد من تطبيق اعتمرنا، وذلك أثناء زيارته لأصدقاءه أو أقاربة في المملكة العربية السعودية، كما يشترط لأداء مناسك العمرة الحصول على التأمين الصحي الشامل الخاص بالزائرين وتغطية التكاليف اللازمة للحواداث الشخصية والعلاج من كورونا حال إصابته بالفيروس.