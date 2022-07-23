الآن عبر نظام نور .. وزارة التعليم تُعلن نتيجة النقل الخارجي للوظائف التعليمية

أعلنت منذ قليل وزارة التعليم من خلال رابط نظام نور نتائج النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية بجميع مناطق المملكة العربية السعودية، حرك التنقلات شملت أكثر من 33900 معلم ومعلمة في جميع التخصصات وبكافة مدن ومناطق المملكة، وجاء الإعلان عن نتيجة النقل الداخلي للعاملين بوظائف التعليم من خلال تغريدة نشرتها الوزارة على حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أرفقت الوزارة بإعلانها إنفوجراف لتوضيح عدد المنقولين، ونسبته إلى إجمالي المتقدمين، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات والنسبة الخاصة بعملية النقل التي تجريها الوزارة خلال عام 2022.

حركة النقل الخارجي واستراتيجية وزارة التعليم

وأكدت وزارة التعليم أن حركة النقل الداخلي للعاملين في الوظائف التعليمية، تأتي وفق الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة والتي تهدف لتحقيق الاستقرار والتطوير المهني لكافة المعلمين والمعلمات، والذي سوف يؤثر بشكل إيجابي على أداهم المهني، الأمر الذي يعود بالنفع على العملية التعليمية.

جدير بالذكر أن عملية النقل الداخلي سوف تخص العام الدراسي 1443 هـ، وبلغت نسبة الطلبات المقبولة 39% من عدد الطلبات المقدمة، وهو ما يمثل أكثر من 33900 معلم ومعلمة، وتمت الاستجابة لنحو 80% من التقدمين على الرغبات الأولى والثانية، وأكثر من 70 % من الطلبات الخاصة بلم الشمل لتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للمعلمين.

رابط الاستعلام عن نتيجة النقل الخارجي عبر نظام نور

وكشفت وزارة التعليم أن جميع المتقدمين بطلب النقل من العاملين بالوظائف التعليمية، يمكنهم التحقق من نتيجة قبول طلبهم من عدمه عبر الموقع الخاص بنظام نور، من هنا، وأشارت الوزارة أن باب التقدم للاعتراض على نتائج حركة النقل الداخلي، سوف يتم فتحه بدأ من يوم الأحد 25 ذو الحجة 1443، الموافق 24 يوليو 2022، وسوف يستمر قبول طلبات الاعتراض على نتائج حركة التنقلات حتى يوم الثلاثاء 27 ذو الحجة، الموافق 26 يوليو القادم، بعدها سوف تقوم الوزارة باعتمادها بشكل رسمي.