الآن رابط فحص قيمة مساعدة المقطوعة على موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية كل التفاصيل المتعلقة عن مساعدة المقطوعة في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، حيث يزداد البحث في هذه الأونة عن كافة الشروط للإستفادة من مساعدة المقطوعة، كما وتعتبر مساعدة المقطوعة هي كنوع من دعم الضمان الإجتماعي للمواطنين السعوديين، وذلك لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض او الدخل المتدني أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجتها الأساسية، وذلك في ظل ظروف إرتفاع السلع الإستهلاكية والمعيشية، وتسعى وزارة العمل من خلال ذلك إلى تطبيق رؤية المملكة 2020، وذلك من أجل تحقيق التوزان الإقتصادي والمالي .

شروط برنامج مساعدة المقطوعة

أن يكون المواطنين السعوديين الذين يرغبون في التسجيل غير المشمولين في معاشات الضمان الاجتماعي. لابد أن لا يقل سن المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة عن عمر 35 عاما. عدم امتلاك أى سجلات تجارية للمتقدم. يدعم برنامج مساعدة المقطوعة الأسرمحدودي الدخل. تصرف المساعدات المقطوعة في فترات محدودة .

الفئات المستحقة مساعدة المقطوعة

حالات العجز المؤقت. الأسر محدودة الدخل. النساء المطلقات والأرامل والأيتام. الأسر المتغيب عنها أب الأسرة أو هاجر عنها. أسر السجناء.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية العديد من وسائل الاستعلام عن المساعدات المقطوعة والتي تقدم من خلال وزارة العمل في المملكة، ويمكنك عزيزي المواطن الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال الخطوات التالي :-