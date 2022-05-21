الآن رابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال وشروط وموعد التسجيل

يبحث العديد من الأشخاص عن رابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال، وذلك بعد ما قامت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بالإعلان عن فتح باب التسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي للرجال، وذلك لرتبة “وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي”، وقد أكدت بأن التسجيل يكون إلكترونياً من خلال موقع أبشر للتوظيف، وفيما يلي سوف نوضح لكم رابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال، وشروط وموعد وطريقة التسجيل.

رابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 عبر أبشر للتوظيف

حيث قامت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بالإعلان عن طريقة التسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي 1443 رجال ويكون ذلك كم من خلال رابط أبشر توظيف وباتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى “رابط أبشر للتوظيف” الإلكتروني. ثم قم بالنقر على أيقونة الوظائف المتاحة. يجب اختيار وظائف الأمن الدبلوماسي. ثم بإدخال كافة البيانات والمستندات المطلوبة بشكل صحيح. اضغط على تسجيل.

شروط تقديم وظائف الأمن الدبلوماسي 1443 رجال

وقد قامت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بوضع بعض الشروط لكل رتبة والتي تم توضيحها من خلال الصورة بالأسفل.

شروط تقديم وظائف الأمن الدبلوماسي للرجال

يجب أن يكون المتقدم لوظائف الأمن الدبلوماسي سعودي الجنسية. وأن يكون ذو حسن سير وسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. يجب أن لا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة عسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات العسكرية لأي سبب. ألا يكون متزوج من غير سعودية. يلزم اجتياز جميع إجراءات واختبارات القبول. تناسب الطول مع الوزن وأن يكون لائق طبياً. توفر المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.

موعد تقديم وظائف الأمن الدبلوماسي

وقد قامت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بالتوضيح على أن التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي سوف يبدأ التقديم فيها من يوم السبت 20\10\1443 الموافق 21\05\2022، وسوف ينتهي يوم الخميس 25\10\1443 الموافق 26\05\2022.

المستندات المطلوبة للتقديم

يعد هناك مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها مع استمارة التسجيل الإلكترونية وتتمثل هذه المستندات فيما يلي: