الآن.. رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم السجل والطلب لشهر ذو القعدة 1440 هـ.. كيفية التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي عبر رابط وزارة العمل

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب أو رقم السجل، والذي يترقب صدوره الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية ممن يستفيدون من برنامج الضمان الإجتماعي، ومستحقي المساعدات المقطوعة، وهي خدمة تتيحها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم الوزارة من خلالها العديد من المساعدات والمساهمات للأسر السعودية الفقيرة والمحتاجة؛ خاصة مع زيادة العبء المعيشي بالمملكة على كاهل رب الأسرة وارتفاع أسعار السلع والخدمات ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وتهدف الوزارة من خلال المساعدة المقطوعة توفير حياة مناسبة للمواطنين السعوديين الذين يعانون من ظروف حياتهم المعيشية الصعبة، فمن خلال المساعدة المقطوعة استطاعت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة العمل أن توفر لهذه الأسر مبالغ مالية تقدر بنحو 200 مليون ريال سعودي كل فترة في حساب الأسرة المستحقة لها والتي استوفت شروطها، وذلك في إطار برنامج الضمان الاجتماعي الذي تدعمه الوزارة.

كما وفرت وزارة العمل المساعدة المقطوعة برقم الطلب، إلكترونيًا بهدف التوفير والتسهيل لأقصي درجة على هذه الأسر وعدم إجهاده في الخوض الإجراءات ورقيًا، حيث تعد خدمة المساعدة المقطوعة من أهم وأبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة بالمملكة العربية السعودية.

موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ذي القعدة 1440 هجرية

وينتظر الكثير من المواطنين السعوديين من مستحقي صرف المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان الإجتماعي، إعلان وزارة العمل بإيداعها الأموال الخاصة بالمساعده المقطوعه في حساباتهم، والتي هي عبارة عن مبلغ مالي يصرف للأسر الأشد احتياجًا بالمملكة العربية السعودية، وهي لاتكون كل شهر أو سنة فهي غير مرتبطة بموعد محدد، وتعد ضمن أهم البرامج الإجتماعية التي تهدف وزارة العمل لتحقيقها وذلك بتنفيذ بنود برنامج التحول الوطني، في إطار رؤية المملكة 2030 والتي تساهم بشكل كبير في خدمة المواطن السعودي، بحيث يستطيع مواكبة التطورات ومواجهة ارتفاع الأسعار بالمملكة.

شروط التسجيل في المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة شروط للراغبين في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، والتي هي كالتالي:

سن المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة لا يقل عن 35 عام.

لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن الحد المانع للصرف.

الحد الأعلى لمقطوعة الضمان الاجتماعي 30 ألف ريال سعودي.

تحدد قيمة المساعدة المقطوعة بناءًا على عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري لها.

عدم امتلاك المتقدم للحصول للاستفادة من المساعدة المقطوعة على أي رخصة سجلات تجارية، أو مزرعة خاصة.

تقدم كافة البيانات الخاصة بأفراد الأسرة كاملة، وذلك من حيث الاسم والسن والمرحلة التعليمية.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

ادخل الي موقع “ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “. اختر الضمان الاجتماعي من قائمة “خدمات الوزارة”. اضغط على “بدء الخدمة” وذلك بخانة “المساعدة المقطوعة”. ادخل رقم السجل المدني الخاص بك. ادخل رمز التحقق من الاستخدام البشري. انقر على زر “عرض”، وبعدها ستظهر لك الاستعلامات التي ترغب في معرفتها من خلال موقع وزارة العمل.

المستحقين للمساعدات المقطوعة والضمان الاجتماعي 1440هـ

الأسر محدودي الدخل.

الأرامل والأيتام والمطلقات.

حالات العجز المؤقت، أو الشخص العاجز عن العمل.

الأسر المتغيب عنها عائلها.

أسر السجناء.

الأسرة التي لديها شخص مُدمن للمخدرات والكحوليات.

طريقة الاستعلام عن رصيد المساعدة المقطوعة “الضمان الاجتماعي”

ادخل موقع “ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “. ادخل رقم الهوية وكود التحقق البشري. انقر على زر “إظهار معلومات الدفع”. أخيرًا، تعرف على صرف الدفعات الجديدة والحالية.

قيمة المساعدة المقطوعة من وزارة العمل بحسب عدد الأشخاص

وأوضحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن قيمة المساعدة المقطوعة تحدد قيمتها بحسب عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري، وبناءًا على ذلك ستحدد الوزارة الاستحقاق الشهري لكل أسرة، ومن خلال هذا الجدول سنتعرف تفصيلًا على ما حددته الوزارة من الدخل الشهري للاسرة وما تستحقه من الضمان الاجتماعي.