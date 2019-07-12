الآن رابط الاستعلام عن مستفيدي الضمان الاجتماعي في مساعدة المقطوعة 1440 هـ

نتابع معكم زوارنا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل المتعلقة بمساعدة المقطوعة في دولة المملكة العربية السعودية ، والتي تقدم من خلال وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ، للأسر ذات الدخل المنخفض أو ذات الدخل المتوسط أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية ، الذين قدموا للتسجيل للإستفادة من الضمان الإجتماعي ،وذلك من أجل التخفيف الآثار السلبية والتي نتجت عن تطبيق الضريبة المضافة وتطبيق بعض الإصلاحات الإقتصادية التى تقوم بها المملكة في سبيل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي ، وتطبيق رؤية المملكة للعام 2020 .

ما هي مساعدة المقطوعة

تعتبر مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي هي ضمن أحد البرامج التمويلية التى تقدمها دولة السعودية ،ذلك بهدف الحماية الإجتماعية والإقتصادية للأسر ذات الدخل المحدود أو المنخفض ، حيث تقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ، وتعمل الوزارة على تقديم كل ما هو في سبيل مساعدة المواطن السعودي من أجل التخفيف عنه من الآثار المترتبة عن الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها لتحقيق رؤيتها 2030 .

تعرف على اللوائح المنظمة لصرف معاش الضمان الإجتماعي

يتم معاملة المتقدم للضمان الإجتماعي وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي .

لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان بذلك.

يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.

إمكانية صرف المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.

يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المقطوعة .

تعرف على الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة

حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية العديد من الفئات من اجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة التي تقدمها وزارة العمل ، ومن بين تلك الفئات ما يلي للأسر محدودة الدخل فقط ، تقدم المقطوعة في حالات العجز المؤقت ، للأرامل والأيتام ، النساء المطلقات ، أسر السجناء ،الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن رابط من أجل الإستعلام عن المقطوعة بكل شفافية ووضوح وموضوعية دون تحيز أو مجاملة لأحد ، التي تقدم من قبل وكالة الضمان الإجتماعي من اجل مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود او الدخل المتوسط ، ويمكنك عزيزي المواطن من الإستعلام والتسجيل من خلال الرابط التالي هـــــنـــا