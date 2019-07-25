شهدت الساعات الماضية،تزايد عمليات البحث لمعرفة موعد صرف الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة في السعودية، الخاصة بشهر ذو القعدة 1440 هجرية، تزامنًا مع إقتراب حلول عيد الأضحي المبارك أعاده الله علي الأمة العربية والأسلامية بالخير واليمن والبركات.

ونقدم لكم في التقرير التالي، خطوات الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة عن شهر ذو القعدة 1440 هجرية، عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية،والتي تصرف بطريقة غير منتظمة للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل والمحتاجين وأسر السجناء،لمواجهة غلاء المعيشة والظروف الإقتصادية بالتزامن مع الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة في إطار رؤية 2030 .

المساعدة المقطوعة 1440 هـ :

وبدأت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية،في صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي” المساعدة المقطوعة”،من أجل تحسين الأوضاع الإقتصادية للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل والمحتاجين من أبناء الشعب السعودي،ضمن برامج الضمان الإجتماعي،التي تقوم المملكة بتنفيذه خلال الفترة الأخيرة،في إطار السعي الدائم من الحكومة السعودية،بإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله برعايته،وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتستهدف المساعدة المقطوعة،العمل علي تحسين الوضع الإقتصادي للأسر محدودة الدخل والرفع من المستوي المعيشي لتلك الأسر،تزامنًا مع الإصلاحات الإقتصادية التي تنفذها المملكة العربية السعودية في كافة القطاعات خلال الوقت الراهن،ضمن رؤية 2030 التي تستهدف النهوض بالمملكة والإرتقاء بها منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،الحكم خلفا للملك عبد العزيز آل سعود، رحمه الله وتغمده بواسع رحمته.

شروط صرف المساعدة المقطوعة:

وحددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية، عدد من الشروط الواجب توافرها في المستفيدين للحصول علي المساعدة المقطوعة ” مقطوعة الضمان الإجتماعي”،ومن بين تلك الشروط التي حددتها الوزارة في المتقدمين للتسجيل للحصول علي الدعم المالي وهم :

لايمتلك المتقدم للحصول علي المساعدة المقطوعة أي سجلات أو رخص تجارية.

لايحصل المتقدم علي المساعدة المقطوعة علي أي معاش من معاشات الضمان الإجتماعي.

أن يكون المتقدم للحصول علي المساعدة المقطوعة من أسرة محدوة الدخل.

لايقل عمر المتقدم للحصول علي المساعدة المقطوعة عن 19 عامًا.

الفئات المستفيدة بصرف المساعدة المقطوعة 1440 هـ :

وكشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، عن الفئات المستفيدة من صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي ” المساعدة المقطوعة “،والتي يتم صرف لهم المساعدة فور إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين، وهم:

المطلقات .

أسر السجناء.

الأسر محدودة الدخل.

الأيتام والأرامل.

حالات العجز المؤقت أو الدائم .

الأسر المتغيب عنهاعائلها أو هاجر عنها،حيث حددت الوزارة أن تقوم الحالات بعمل بحث إجتماعي للإستفادة والحصول علي المساعدة المقطوعة وذلك من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

رابط الإستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440 هـ :

وأتاحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية،خدمة إلكترونية مجانية للباحثين عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 هجرية،وذلك بالدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية،للإستعلام عن كافة التفاصيل وموعد صرف الدفعة الجديدة، وإتباع الخطوات التالية:

الدخول لموقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

إدخال رقم السجل المدني أو الطلب.

الضغط عرض النتيجة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر ذو القعدة 1440 هـ :

ويترقب المستفيدين بالمساعدة المقطوعة،موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي،وإيداع المبالغ المالية الخاصة بالدفعة الجديدة عبر الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين،حيث تزايدات عمليات البحث عبر محرك جوجل خلال الساعات الماضية لمعرفة موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي، تزامنًا مع أقترب العيد الأضحي المبارك 1440 هجرية.

وزارة العمل ترد علي موعد صرف دفعة شهر ذو القعدة 1440 هـ :

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية،أنه حتي الآن لم يحدد موعد إيداع صرف الدفعة الجديدة من مقطوعة الضمان الإجتماعي، الخاصة بشهر ذو القعدة 1440 هجرية،مضيفة أن الدفعة الجديدة ببرنامج حساب المواطن السعودي، سيتم إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين خلال الأيام القادمة.