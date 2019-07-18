الآن تعرف على رابط المقبولات مبدئياً لوظيفة (جندي أول، جندي) لوظائف الأحوال المدنية للعنصر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، نتائج القبول المبدئي لوكالة الأحوال المدنية على رتبة “جندي أول، جندي” للعنصر النسائي، وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات وأجراء القبول، عبر زيارة بوابة (ابشر التوظيف) وللتعرف أكثر على المتطلبات من المترشحات للوظائف

ونحن من خلال موقعنا المتميز دائماً نجوم مصرية، يسعدنا أن نقدم لكم أهم المتطلبات للمترشحات مبدئياً على وظيفة (جندي أول ،وجندي).

تعرف على رابط معرفة المقبولات مبدئياً

يمكن معرفة نتيجة المقبولات مبدئياً من خلال هذا الرابط أبشر التوظيف

تعرف على المتطلبات من المقبولات مبدئياً

الحضور بمقر المقابلة الشخصية بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض في الوقت المحدد لكل طالبة. إحضار نموزج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر البوابة. إحضار أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. إحضار أصل الشهادة والدورات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع (ابشر التوظيف) مع الأساس لمطابقتها مع ضرورة أن تكون الشهادة مصدق عليها من الجهة المشرفة على المعهد أو الكلية. إحضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلين على الشهادة العلمية من خارج المملكة. إحضار ملف لحفظ المتطلبات. إحضار قلم أزرق جاف. يمنع إحضار الهواتف أثناء مراجعة اللجنة. يمنع إحضار المرافقين.

وشددت الإدارة العامة للقبول المركزي، على أنه على المقبولات مبدئياً الالتزام بموعد المراجعة، مع إحضار جميع المتطلبات مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.