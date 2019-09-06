الآن الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن شهر محرم 1441







نتابع معكم زوارنا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية بشكل مستمر كافة التفاصيل الجديدة المتعلق في مساعدة المقطوعة بالضمان الإجتماعي، حيث تعتبر المقطوعة من أبرز المساعدات المالية التي يتم صرفها للأسر السعودية، ويتم صرف المقطوعة وفقاً للعديد من الشروط التي حددتها وزارة العمل بشكل مسبق، ومن أبرز تلك الشروط ان يكون سعودي الجنسية، وأن يكون المواطن عمره 35 عاماً، وتعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم للمقطوعة، يتم صرف المقطوعة وفقاً لعدد أفراد الأسرة وقيمة الدخل للأسرة، ويتم صرف المقطوعة من اجل تحسين مستوى المعيشة للأسرة السعودية ذات الدخل المنخفض او الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية.







ما هي الفئات التي تستفيد من مساعدة المقطوعة

حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، العديد من الفئات التي يجب الإستفادة من مساعدة المقطوعة، ومن أبرز تلك الفئات ما يلي :-







الأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. الأرامل والمطلقات. أسر السجناء. الأسرة التي غاب عنها عائلها.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي







يبحث الكثير من المواطنين بشكل مستمر عن البوابة الإلكترونية من أجل الفحص والإستعلام عن مواعيد صرف المقطوعة، وقد صممت الوزارة البوابة الإلكترونية من اجل التسهيل والتيسير على الأسر السعودية في الإستعلام والتسجيل من اجل الإستفادة من المقطوعة، حيث تستيطع عزيزي المواطن زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الضمان الإجتماعي