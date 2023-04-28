اكتشف 6 حقائق مذهلة عن المملكة العربية السعودية

يعتقد الأغلبية أنهم يعرفون الكثير عن المملكة العربية السعودية، وتلك حقيقة مؤكدة، فالسعودية هي عاصمة العالم الإسلامي، ويحج إلى أراضيها ملايين المسلمين حول العالم في كل عام لزيارة الكعبة المشرفة، ومسجد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

لكن هناك الكثير من المعلومات الغريبة والمدهشة عن تلك الدولة المترامية الأطراف، سوف نلقي عليها الضوء في مقال اليوم.

المملكة العربية السعودية ذات المساحة الشاسعة هي أكبر دولة في العالم بلا أنهار

رغم مساحتها الشاسعة، والتي تبلغ 2.150.000 كيلو متر، فإن المملكة العربية السعودية تعد الدولة الوحيدة بهذه المساحة الهائلة، ولا يجري فيها نهر واحد.

وتشكل ما يقرب من 80% من تلك المساحة صحاري شاسعة هائلة، وسلاسل من الجبال والحمم البركانية الخامدة التي تنتشر في العديد من أراضيها.

وتتنوع جغرافيتها بين الوديان والسهول والمرتفعات والجبال، ولكن لا يوجد أي نهر يجري فيها. وتعتبر الأودية في المملكة أنهارًا جافة منذ قرون، وتتدفق المياه في بعضها بشكل متقطع بسبب هطول الأمطار مشكلة جداول صغيرة سرعان من تتعرض للجفاف بسبب درجات الحرارة العالية.

مسابقات ملكات جمال للإبل في المملكة السعودية ترصد لها ملايين الدولارات

في المملكة العربية السعودية، ترتبط الإبل بالثروة والمكانة الاجتماعية، وتولي الدولة هذا الأمر اهتماما كبيرا، حيث تحتفل بإقامة مسابقات لاختيار ملكات جمال الإبل. ويعد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل أشهر تلك المهرجانات على الإطلاق، حيث يقام سنويا، ويستمر لمدة شهر كامل، ويشارك في هذا المهرجان أكثر من 30.000 من الإبل ويتجمع لمشاهدته مئات الآلاف من المتفرجين والمتابعين. من جميع أنحاء المملكة. ويعد مهرجان الإبل أحد العادات التراثية التي يحرص عليها المواطن السعودي ويعتز بها بشكل كبير.

وترصد جوائز ملكات جمال الإبل بقيمة تبلغ حوالي 45 مليون دولار توزع على أصحاب الجمال الفائزة الذين تم اختيارهم موزعة على ست فئات، يحصل كل منهم على ما يقرب من7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى الحصول على لقب “ملكة جمال الجمال”.

أطول طريق مستقيم في العالم يقع داخل المملكة العربية السعودية

لقد حقق الطريق السريع (10) في المملكة العربية السعودية رقمًا قياسيًا مسجلا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية حيث أنه أطول طريق ممتد في خط مستقيم تمامًا دون أي انحناءات أو تفرعات ثانوية. يبلغ طوله حوالي 150 ميلاً ويمتد من منطقة حرض حتى منطقة البطحاء.

تم إنشاء الطريق السريع (10) في الأصل كطريق خاص للاستخدام الشخصي للملك فهد، ويمر ممتدا عبر الصحراء ولا يوجد به أي انحناءات سواء على اليسار أو اليمين. ولا يوجد به أي تدرج ملحوظ لأعلى أو لأسفل. يمكن قطع هذا الطريق المستقيم بالقيادة على مدى ساعتين زمن.

حتى 2018 لم يُسمح للنساء والفتيات السعوديات بممارسة الرياضة أو دخول الملاعب الرياضية

حتى وقت قريب كان كل ما يتعلق بحقوق المرأة السعودية يعد من الأمور المرفوضة والممنوعة.

فقد حرمت مدارس البنات من حصص التربية البدنية، وحتى دخول الملاعب والأندية الرياضية كان محظورا على الفتيات ولا حتى لمجرد المشاهدة.

تغيرت كثير من تلك المحددات الآن، وأصبح يسمح بدخول السيدات للملاعب ولكن مع الفصل بين الجنسين في المقصورات، وتسعى الدولة جاهدة لتعديل الكثير من القوانين المقيدة لحقوق المرأة وحريتها، بحيث تصبح شريكا كاملا في التطور والتنمية.

تمتلك السعودية ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم

تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني اكبر احتياطي نفطي على مستوى العالم، وهو يمثل ما مقداره 16.2% من إجمالي احتياطي النفط في العالم.

ولكن يقابل ذلك تعرض المملكة للشح المائي فيما يختص بالمياه العذبة، ويعد تكلفة إنتاج لتر واحد من المياه العذبة يوازي تكلفة لتر واحد من الديزل.

السعودية لديها أكبر محطة لتحلية المياه في العالم

ويطرح شح الماء وعدم وجود أي أنهار في المملكة العربية السعودية تساؤلا لدى العامة عن المصادر التي تعتمد عليها المملكة في توفير مياه الشرب لمواطنيها.

والحقيقة أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر محطة تحلية للمياه في العالم، وتعتمد في ذلك على تحلية مياه البحر المتوافرة من سواحلها الطويلة الممتدة على البحر الأحمر والخليج العربي، حيث تمتلك المملكة أكثر من 33 محطة تحلية مياه واحدة منها تعد الأكبر على مستوى العالم حيث تنتج ما يزيد عن 1.4 مليون متر مكعب من المياه العذبة في اليوم الواحد.

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