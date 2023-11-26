اكتشاف قطع أثرية تعود تاريخها إلى 300 عام قبل الميلاد في سكاكا

أعلنت هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية عن الانتهاء من أعمال الموسم الأول لمشروع التنقيب الأثري بموقع الطوير بمنطقة الجوف بمدينة سكاكا، والتي شهدت رحلة خاضها خبراء الآثار بالمملكة والتي شاركت في كشف النقاب عن مجموعة من النتائج العلمية التي تسلط الضوء على الأثر التاريخي الذي تركته منطقة الجوف خلال القرون السابقة للإسلام.

مصدر الصورة: الخليج 365

مكتشفات أثرية في سكاكا

أعلنت هيئة التراث من خلال الحساب الرسمي لها على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن المكتشفات الأثرية ضمت ظواهر معمارية تعود للفترة ما بين 2300 و1900 سنة مضت، بجانب بقايا مبنى يرجح أن يكون برج مراقبة للدفاع عن منشأة دينية أو المستوطنة، إضافة للمصادر المائية التي كانت تغذي النشاط الزراعي والنشاط السكني، كما شهدت أعمال التنقيب في الموسم الأول العثور على اللقى الأثرية التي تتشكل في اكتشاف أواني فخارية تعود للفترة 2300 سنة مضت، ومجسم لجمل من دمى فخارية غير مكتملة الشكل، وقطع نقدية برونزية، إلى جانب مجمرة من الحجر الرملي.

أكد دكتور خليل البراهيم، أن أعمال التنقيب كشفت عن وجود بقايا من شئون طينية ومنشآت حجرية، تمثل جانب من المدينة السكنية، التي كانت قائمة في هذا الموقع، وأضاف كل المكتشفات الأثرية والمؤثرات تشير للفترة الزمنية التي وجد فيها تحديدًا من القرن الثالث للقرن الأول، وأتت هذه النتائج ثمارها حيث أوصى الفريق بضرورة التوسع في أعمال التنقيب داخل الموقع نظرًا لأهميته.

أهداف هيئة التراث السعودية

هناك العديد من الأهداف التي تسعى إليها هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية ومنها: