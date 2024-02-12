اكتشافات أثرية مذهلة في موقع جرش الأثري جنوب المملكة: بينها تقنيات ري تظهر للمرة الأولى

أعلنت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية عن اكتشافات أثرية مهمة في موقع جرش الأثري الواقع جنوب المملكة بمنطقة عسير، وتمت هذه الاكتشافات خلال أعمال التنقيب الأثري في موسمها الـ15 للعام 2023م، حيث أكد الفريق العلمي المشارك في التنقيب على أهمية موقع جرش الأثري كواحد من أهم المواقع الأثرية في جنوب المملكة، وقد تم الكشف عن ظواهر معمارية جديدة لوحدات سكنية، حيث تم بناء جدران هذه الوحدات باستخدام الحجارة والطين، وتعتبر هذه الوحدات امتداداً للاكتشافات السابقة التي تم الكشف عنها في المواسم السابقة، وتحديداً في الجهة الشمالية من الموقع.

صورة من الموقع الأثري المكتشف في موقع جرش بمنطقة عسير–المصدر: حساب هيئة التراث السعودية على منصة X

#هيئة_التراث تعلن عن مجموعة من الاكتشافات الأثرية ذات الأهمية التاريخية في موقع جرش الأثري بمنطقة #عسير. pic.twitter.com/vJjwmuvJwJ — خط الأخبار (@news_ln) February 12, 2024

بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن تقنية ري جديدة تظهر للمرة الأولى في الموقع، تتمثل هذه التقنية في بناء بئر مصنوعة من الحجارة المرصوصة، وتتصل بها قنوات مائية مبنية بصفين من الحجارة، حيث يتوسطها قناة لتوزيع المياه على الوحدات السكنية، وتفرع من هذه القنوات قنوات أخرى تصب في أحواض مائية مجاورة للوحدات، كما تم اكتشاف عدد من المواقد والمصطبات المبنية من الحجارة والطين.

#هيئة_التراث تعلن عن أبرز الاكتشافات الأثرية في موقع جرش الأثري بمنطقة عسير. pic.twitter.com/cMvox3QnBm — هيئة التراث (@MOCHeritage) February 12, 2024

وفيما يتعلق بالاكتشافات الأثرية، تم العثور على حجر من الجرانيت يحمل نقشاً إسلامياً مكون من ثلاثة أسطر، ويعتبر هذا النقش الثاني من نوعه الذي يتم اكتشافه في الموقع.

جانب من الاكتشافات واللقى الأثرية التي توصل إليها الفريق العلمي ضمن أعمال المسح والتنقيب في موقع جرش الأثري بمنطقة عسير.#هيئة_التراث pic.twitter.com/ICqVrOIoa8 — هيئة التراث (@MOCHeritage) February 12, 2024

وتم أيضاً العثور على عدد كبير من الأدوات الحجرية المستخدمة في الحياة اليومية، مثل المدقات والمساحيق والمسان ومجموعة من الرحى بأحجام وأشكال مختلفة، بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على تحف من الفخار العادي والفخار المزجج والزجاج والحجر الصابوني، بما في ذلك أبدان وحواف ومقابض لبعض الأواني الفخارية والزجاجية والحجرية بأحجام متنوعة، وعثر أيضاً على مجموعة من أجهزة الري تظهر للمرة الأولى في موقع جرش الأثري جنوب المملكة، وتُعد هذه الاكتشافات أدلة قوية على الثقافة والتقنيات المستخدمة في الماضي في هذه المنطقة.

ضمن جهود #هيئة_التراث في موقع جرش الأثري بمنطقة عسير مجموعة من الاكتشافات الأثرية ذات الأهمية التاريخية. pic.twitter.com/G7jkRzUNt7 — هيئة التراث (@MOCHeritage) February 12, 2024

تعكس الاكتشافات الأثرية في موقع جرش الأثري أهمية الموقع كمرجع تاريخي وثقافي رائع، وتشير الآثار المعمارية المكتشفة إلى وجود وحدات سكنية تم بناؤها بشكل متقن باستخدام الحجارة والطين، ويمثل هذا الاكتشاف امتدادًا للمعرفة المكتسبة من الاكتشافات السابقة في الموقع.

ومن بين الاكتشافات المهمة التي تم العثور عليها في الموقع، تقنية ري جديدة تظهر للمرة الأولى، تتمثل هذه التقنية في بناء بئر مصنوعة من الحجارة والطين، مع وجود قنوات مائية وآبار توزيع المياه على الوحدات السكنية، وتعكس هذه الاكتشافات القدرة التقنية والمهارة في تنظيم وإدارة الموارد المائية في الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على حجر من الجرانيت يحمل نقشاً إسلامياً مكون من ثلاثة أسطر، وهو النقش الثاني من نوعه الذي يتم اكتشافه في الموقع، ويشكل هذا الاكتشاف دليلاً هاماً على التأثير الثقافي والديني في المنطقة.

علاوة على ذلك، تم العثور على العديد من الأدوات الحجرية والفخارية التي تعكس نمط الحياة اليومية للسكان القدماء، وتشمل هذه الأدوات المدقات والمساحيق والمسان والرحى، وهي دليل قوي على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تمارسها المجتمعات القديمة في الموقع.

تُعد اكتشافات موقع جرش الأثري جنوب المملكة حجر الزاوية في فهم تاريخ وثقافة المنطقة، وتساهم في توثيق الإرث الثقافي للمملكة العربية السعودية، وتعزز هذه الاكتشافات قيمة الموقع كوجهة سياحية ومرجع ثقافي للمهتمين بالتراث العربي.

يُذكر أن هيئة التراث تسعى من خلال مشاريع التنقيب الأثري إلى دراسة المواقع الأثرية وتوثيقها والمحافظة عليها والتعريف بها والاستفادة منها، لكونها مورداً ثقافياً واقتصادياً مهماً ضمن مسؤولياتها تجاه التراث الثقافي وحمايته والعناية به وإبراز الدور الحضاري للمملكة العربية السعودية.