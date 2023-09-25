“إتش إس بس سي”.. اكتتاب سال السعودية تُحدد النطاق السعري بين 98 و 106 ريال للسهم الواحد

من قِبل “شركة إتش إس بي سي” مُدير اكتتاب الطرح العام الأولي والمستشار المالي للشركة السعودية “سال” تم الإعلان عن تحديد النطاق السعري لاكتتاب سال السعودية بين 98 و 106 ريال للسهم الواحد، ومن خلال البيان المنشور عبر “تداول السعودية” تم تقديم كافة المعلومات الخاصة بالطرح.

تفاصيل اكتتاب شركة سال السعودية.. المصدر: العربية

سال السعودية (SAL) تُغرد عبر X

بحلول اليوم “الاثنين” الخامس والعشرين من شهر سبتمبر / أيلول (25 / 9 / 2023) مـ المُوافق العاشر من شهر ربيع الأول (10 / 3 / 1445) هـ تم الإعلان من خلال حساب شركة سال السعودية الرسمي عبر مِنصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقاً) عن تفاصيل اكتتاب سال السعودية، وجاء نص التغريدة كالآتي:

“تم الإعلان عن النطاق السعري للطرح العام لشركة #سال_السعودية”

تم الإعلان عن النطاق السعري للطرح العام لشركة #سال_السعودية للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التاليhttps://t.co/G2lg2smgHw — SAL (@SaudiaLogistics) September 25, 2023

وعلى سياق مُتصل أيضاً تم الإشارة إلى أن العملية الخاصة ببناء سجل الأوامر لـ”سال السعودية” سوف تبدأ من يوم (الاثنين 25 / 9 / 2023 مـ)، وسوف تنتهي يوم (الأحد – 1 / 10 / 2023 مـ) تحديداً في تمام الساعة الـ 02:00 ظهراً بتوقيت السعودية.

تفاصيل طرح اكتتاب سال السعودية

عملية الطرح الخاصة بـ”سال السعودية” سوف تتمثل في بيع وطرح 24 مليون من الأسهم العادية للشركة، وهذا العدد يُمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة.

أما عن عدد الأسهم الأدنى التي يُمكن الاكتتاب بها فهو يصل إلى 50 ألف سهم، أما عن الحد الأقصى فسوف يكون 3.999 مليون سهم.

متى يتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب؟

بعد أن يتم الانتهاء مُباشرة من عملية بناء سجل الأوامر سوف يتم تحديد سعر الطرح العام لاكتتاب سال السعودية، وسوف يتبع ذلك العملية الخاصة بـ”اكتتاب شريحة الأفراد”.. وعلى صعيد آخر أيضاً تم الإشارة إلى أن 24 مليون سهم هو عدد أسهم الطرح المُخصصة بشكل مبدئي ويُمثل ذلك من إجمالي اسهم الطرح قيمة 100%.