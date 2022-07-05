اقتراب موعد صرف صرف حساب المواطن هذا الشهر وطريقة استخدام حاسبة حساب المواطن

يُعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج التي تدعم الأسر الفقيرة ومتوسطة الحال في السعودية، وهذا يرجع إلى العديد من الأسباب أهمها هو أن برنامج حساب المواطن له العديد من المستفيدين مما يجعله من أكبر البرامج التي تساعد مواطني السعودية التي تحتوي على عدد كبير من المستفيدين، ويمكنك التعرف علي رقم حساب المواطن للشكاوى المجاني، ومع اقتراب موعد نزول رواتب برنامج حساب المواطن يتزايد البحث بشكل كبير عن تفاصيل الموعد للشهر الجديد، لذلك ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم موعد نزول رواتب حساب المواطن وشرح طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن.

ما هي حاسبة حساب المواطن

تعتبر حاسبة حساب المواطن من الأدوات التي يستخدمها مستفيدي برنامج حساب المواطن لكي يتمكنوا من احتساب الرواتب المتوقعة التي سوف يتم إيداعها لما في الشهر الجديد، حيث أن برنامج حساب المواطن لا يوضح كم الراتب الذي سوف يصرفه للمستدين من البرنامج إلا بعد أن يتم إيداعه في حساب المستفيد.

ولهذا يسعى مستفيدي البرنامج من معرفة الرواتب المتوقعة للأسر المشتركين في البرنامج قبل وضعها في حساباتهم، وهذا لتقديم اعتراض في حالة أن الرواتب أقل من المتوقع بكثير.

كيفية استخدام حاسبة حساب المواطن

ولكي تتمكن من استخدام حاسبة حساب المواطن عليك أولا أن تحدد أفراد أسرتك الذين أعمارهم أعلى من 18 عام، وعدد أفراد الأسرة الأقل من 18 عام، كما يجب عليك أن تقوم باحتساب دخل الأسرة الشهري بدون جمع أو احتساب أي دعم تحصل عليه، ومن ثم تضيف هذه البيانات في المواقع التي توفر حاسبة حساب المواطن، وسوف تجدها بمجرد بحثك في جوجل، وسوف تظهر لك الراتب المتوقع حصولك عليه من برنامج حساب المواطن.

موعد نزول رواتب حساب المواطن الدفعة رقم 55

وبحسب تصريحات برنامج حساب المواطن فمن المقرر أن تنزل الدفعة الـ 55 في يوم الأحد 11-12-1443هـ الموافق 11 يوليو 2022، ولكن وبما أن هذا اليوم يصادف أحد أيام عيد الفطر المبارك، وعليه سوف يتم تأجيل أو تقديم صرف الرواتب في يوم لا يُعد إجازة رسمية في السعودية.