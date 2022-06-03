افضل شركات الحج السعودية 2022 وطرق التواصل مع الوزارة

الحج رُكن أساسي من أركان الإسلام يقوم به المسلمين داخل السعودية، فله وقت مُحدد بكل عام لتأدية المناسك الخاصة به، فهي فريضة تؤدى مرة واحدة لجميع المسلمين البالغين القادرين، ولقد وردت الكثير من الأحاديث والآيات التي تنص على فضل الحج، فهو من الأشياء الكبيرة العظيمة عند الله وثوابها كبير، وعبر هذا المقال سنوضح افضل شركات الحج السعودية 2022.



افضل شركات الحج السعودية 2022

هناك الكثير من الشركات الخاصة بالحج السعودية والمتعمدة من قبل وزارة الحج والتي جاءت على النحو التالي وهي:

هل يوجد حملات حج مجانية 1443

بالطبع هناك حملات مجانية للحج تُقدم من قبل المملكة وهي مبادرات خيرية تُتيح الفرصة لجميع الأفراد حتى يؤدوا تلك الفريضة والتكاليف تُدفع من الشركات المانحة لتلك الحملة، وهناك أيضاً خدمات تكون مقدمة من الشركات عبارة عن دورات تدريبية لتعريف الحجاج بشعائر الحج والمناسك كاملة، كما أن تقديم الوجبات تُقدم للحجاج بالمخيمات وتوفر لهم مواصلات تلزم حتى تنقلهم برحلة الحج.

أسعار تصاريح الحج



أسعار التصاريح الخاص بالحج في السعودية تختلف على حسب البرنامج الذي يود اختياره الشخص سواء المواطن أو الشخص المُقيم، ولكل واحد منهما ممُيزات تختلف عن الآخر، وجاءت أسعار تصاريح الحج عبر الجدول التالي:

طرق التواصل مع وزارة الحج والعمرة

يُمكنك التواصل مع الوزارة عن طريق الآتي: