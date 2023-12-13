افتتاح طريق مطار الطائف الجديد بطول 14 كيلو

افتتحت الهيئة العامة للطرق اليوم، حركة المرور على طريق مطار الطائف الجديد، والذي يمتد لأكثر من 14 كيلو مترًا ويحتوي على 3 مسارات في كل اتجاه.

يهدف الطريق إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل، وربط المناطق اللوجستية، وتمكين السياحة في المنطقة.

طريق مطار الطائف الجديد -مصدر الصورة: واس

يربط بين المطار وسوق

كما يعد طريق مطار الطائف الجديد رابطًا مهمًا بين المطار وسوق عكاظ التاريخي، حيث يسهل وصول الزوار والسياح إلى السوق التاريخي الشهير. كما يربط المطار الجديد مع طريق الرياض/ الطائف الرئيسي.

ويشمل الطريق تقاطعًا علويًا لخدمة منطقة سوق عكاظ، كما يتضمن أيضًا معبرًا سفليًا للمركبات. كما جرى تجهيز الطريق بـ30 منشأة لتصريف المياه.

وأوضحت الهيئة العامة للطرق أن الطريق يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والسياحي في المنطقة، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق والتي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية.

إضافة مهمة لمنظومة الطرق

وأضافت أن الطريق يعد إضافة مهمة لمنظومة الطرق في منطقة مكة المكرمة، حيث يسهم في تسهيل الحركة المرورية وربط مختلف المناطق الحيوية في المنطقة، مشيرة إلى أن الطريق تم تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، حيث تم استخدام أحدث التقنيات في تنفيذه.

وأكدت أن الطريق يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الإنجازات التنموية في المملكة.