افتتاح أبرز المعالم التاريخية “عين زبيدة” في مدينة مكة المكرمة

قامت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بإفتتاح منطقة خاصرة عين زبيدة بعد تطويرها لتصبح مزارًا ترفيهيًا وثقافيًا، وذلك ضمن سلسلة مشاريع الهيئة العظيمة التي تهتم بتطوير جميع المواقع التاريخية.

وتشمل عين زبيدة مسارًا للهايكنج بطول 1.2 كيلومتر في خاصرة عين زبيدة، وتحتوي أيضًا على ست مناطق ترفيهية. ونبّهت الهيئة الملكية أن المنطقة سوف تكون مفتوحة للزوار خلال ثلاثة أيام في عطلة الأسبوع وتستمر حتى يوم 28 فبراير.

ويُعتبر ممر عين زبيدة من بين أبرز وأهم المعالم التاريخية في مدينة مكة المكرمة، حيث يحظى بمكانة استثنائية كبيرة في قلوب المسلمين. فقد كانت عين زبيدة مصدرًا هامًا للمياه العذبة، كما أنها تعتبر محطة استراحة للحجاج القادمين إلى مدينة مكة المكرمة. كما تُعتبر رمزًا للتراث والتاريخ الغني للمدينة المقدسة.

ويأتي مشروع إعادة تأهيل وتطوير خاصرة عين زبيدة، ليعكس الرعاية الكبيرة التي توليها الهيئة الملكية لجميع المناطق التاريخية في مدينة مكة المكرمة، والتي تعمل على تعزيزها وتطويرها لتعزيز الوعي التراثي والثقافي وتحسين تجربة زوار وسكان مدينة مكة المكرمة، وذلك من أجل تعزيز السياحة التاريخية في المملكة العربية السعودية.