حقيقة إغلاق تيك توك في السعودية Tik Tok

تطبيق التيك توك بالإنجليزية Tik Tok يُعد واحداً من أشهر التطبيقات على الإطلاق خلال تلك الفترة والذي يقوم باستخدامه ملايين من المُستخدمين من كافة أنحاء العالم، وجدير بالذكر أنه بمثابة الشبكة الاجتماعية التي تم تخصيصها لمُشاركة مقاطع الفيديو، والذي يُمكن من خلال هذا التطبيق القيام بُمشاركة كافة المقاطع القصيرة المرئية، ولكن في الآونة الأخيرة تم تداول العديد من الأخبار التي تُشير إلى “حذف تطبيق التيك توك”، ويتساءل العديد من المُستخدمين بالمملكة العربية السعودية “هل سيتم حذف التيك توك”، وفيما يلي وعبر مُوقع “نجوم مصرية” سوف نُوضح لكم حقيقة إغلاق تطبيق تيك توك في السعودية.

تطبيق التيك توك | Tik Tok

هو من التطبيقات الصينية التي عُرفت في الصين باسم Douyin، وجدير بالذكر أن تطبيق تيك توك هو عبارة عن شبكة صينية يتم من خلالها تبادل مقاطع الفيديو المرئية والقصيرة، وجدير بالذكر أن تطبيق Tik Tok يُعد واحداً من المِنصات الاجتماعية التي اشتهرت بسرعة البرق، وذلك بسبب تمكين المُستخدمين من صُنع مُحتوياتهم الخاصة، وبعد أن تعرفنا على تطبيق التيك توك عن كثب.. دعونا نرى “هل سيتم حذف تطبيق التيك توك في السعودية” أم هي مُجرد إشاعات فقط.

حقيقة إغلاق تطبيق تيك توك في السعودية

خلال الأيام القلائل المُنصرمة تم تداول العديد من الأخبار التي تُشير إلى حذف التيك توك في السعودية، حيث تم التداول عبر مِنصات التواصل الاجتماعي وتحديداً مِنصة التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة Twitter خبر إغلاق تيك توك في السعودية، ولكن حتى وقتنا الحالي لم يتم الإعلان بشكل رسمي بأنه سوف يتم إغلاق تطبيق التيك توك في السعودية، وذلك بالتزامن مع وجود العديد من الدول التي عزمت على حذف تيك توك من متاجر التحميل لهواتف الأندرويد والآيفون Google Play – App Store.

ما هي مخاطر تطبيق التيك توك على المُستخدمين؟

بالتزامن مع تداول هذا التطبيق وانتشاره على نطاق واسع بين ملايين من المُستخدمين من كافة أنحاء العالم.. هل هُناك مخاطر لتطبيق التيك توك؟ وجدير بالذكر أن العديد من الإحصائيات والدراسات قد أشارت إلى أن عدد كبير من مُستخدمي تطبيق التيك توك تتراوح أعمارهم ما بين الـ13 إلى الـ24 عام، وبالتالي كان هُناك قلق ناتج على تلك الفئات من قِبل أولياء الأمور، ولذلك كان هُناك إشارة إلى الخوف والقلق من تأثير مِنصات التواصل الاجتماعية على تلك الفئة العُمرية.

ومن جِهة أخرى فإن القائمين على تطبيق التيك توك قد قاموا بالإعلان عن وضع العديد من الضوابط والشروط الجديدة لدعم أولياء الأمور وتمكينهم من حماية أطفالهم من الآثار السلبية الناتجة عن تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إدراج بعض الأدوات الجديدة التي تُعرف باسم “أدوات الرقابة الأبوية تيك توك” وهي الـFamily Safety Mode، وجدير بالذكر أنه يُمكن من خلال هذا الوضع:

وضع العديد من القيود على الأبناء أثناء استخدام تطبيق تيك توك.

تشغيل الوضع المُقيد.

منع ظهور المحتويات غير المُناسبة.

إدارة الوقت المُحدد لتشغيل الشاشة.

هل سيتم حذف التيك توك من Google Play و App Store؟

من قِبل “لجنة الاتصالات الفيدرالية” بالمملكة العربية السعودية تم تقديم العديد من المُطالبات التي تتمحور حول ضرورة حذف تطبيق تيك توك من جوجل بلاي وأيضاً أب ستور، وكانت تلك المُطالبات وسط الخوف والقلق الشديد من وجود بعض الأخبار التي تداولت “تسريب بيانات مُستخدمي تيك توك”، ولذلك قامت إدارة التيك توك من أخذ كافة الاحتياطات والضوابط اللازمة لحماية بيانات المُستخدمين ومنع تسريبها بُطرق غير شرعية.