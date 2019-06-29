اعفاء بنك التسليف و الادخار

يوفر بنك التسليف والادخار العديد من الخدمات للمواطنين بالمملكةالعربية السعودية ، و اهم هذه الخدمات هي القروض المختلفة والمتنوعة منها قرض المشروعات الصغيرة والذي يهدف لمساعدة ابناء المملكة في تحقيق اهدافهم و مشاريعهم مما يعود علي المملكة بتوفير فرص عمل للشباب ، و قرض الترميم للمساهمة في تجديد العقارات و قرض كنف لمساعدة نساء المملكة اللاتي يعيشون حياة قاسية مثل الأرامل و المطلقات و قرض الزواج و هناك قروض أخري يوفرها بنك التسليف و الادخار بالتعاون مع وزارة المالية بالمملكة. يمكنكم الاستعلام عنها من هنا .
تقديم طلب اعفاء بنك التسليف
- تقديم صورة البطاقة العائلية.
- تقديم تقرير من مقدم الطلب يوضح الحالة المعيشية الصعبة والوضع المالي له.
- تقديم صورة من الهوية الوطنية .
- تقديم صورة من أوراق الحالة الطبية الخاصة بمقدم الطلب.
- توقيع الطلب ثم ارساله الي بنك التسليف و الادخار مع صورة من هوية مقدم الطلب.
- تقديم الطلب الي المحكمة الملكية بعد الانتهاء من جميع الأوراق اللازمة عن طريق البريد.
خطوات التقديم علي قرض الاعفاء
- اسم مقدم الطلب كاملا ، و رقم الهوية الخاصة به ، و رقم الهاتف.
- مكان القرض و رقم عقد المشتركين في القرض.
- اسم المقترض كاملا ، رقم الهوية الخاصة به ، و رقم الحفيظة الخاصة به و تاريخها.
أرقام فروع بنك التسليف و الادخار
- الإدارة العامة : 0112746444
- فرع مكة المكرمة : 0125765357
- فرع المدينة المنورة : 0148490713
- فرع الطائف : 0127375688
- فرع الدمام : 0138315875
- فرع جدة : 0126688060
- فرع الرياض : 0112093790
- فرع الأحساء : 0135830306
كما يمكنكم ايضا الدخول الي موقع بنك التسليف و الادخار و متابعة الخدمات التي يقدمها و اختيار ما يناسبكم.
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