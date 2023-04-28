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عاجل| إعفاء السعوديين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى تلك الدولة من أول يونيو 2023

أحمد مرسي

أعلنت منذ قليل إحدى الدول الصديقة إعفاء المواطنين السعوديين من الحصول على تأشيرة دخول إلى بلادهم بدءاً من أول يونيو 2023 القادم، حيث أكدت سفارة سنغافورة بالرياض، من خلال تدوينه لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هيئة الهجرة ونقاط التفتيش السنغافورية قد أصدرت قرار بأن المواطنين والمواطنات الذين يحملون جوازات سفر صادرة من المملكة العربية السعودية، لن يحتاجوا بعد الآن إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى سنغافورة.

عاجل| إعفاء السعوديين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى تلك الدولة من أول يونيو 2023

إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول سنغافورة

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وأضافت السفارة من خلال التدوينة التي نشرتها منذ قليل اليوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023 عبر حسابها الرسمي، أن ذلك القرار جاء بخلاف جوازات السفر الدبلوماسية السعودية المعفية بالفعل من الحصول على متطلبات التأشيرة، وأنه يتعين على جميع المواطنين السعوديين التقدم للحصول على التأشيرة لدخول البلاد إذا كانوا يعتزمون الدخول غلى سنغافورة قبل تاريخ 1 يونيو 2023.

وأشارت هيئة الهجرة بدولة سنغافورة أنه لا يوجد استرداد لرسوم الحصول على تأشيرة سنغافورة للمواطنين السعوديين، الذين قدموا بالفعل للحصول على التأشيرة أو حصلوا على نتيجة طلبات تأشيرة الدخول الخاصة بهم قبل صدور ذلك القرار.

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والجدير بالذكر أن قرار سنغافورة جاء للتأكيد على العلاقات القوية بينها وبين المملكة العربية السعودية خلال المرحلة الحالية، وحرصاً منها على تطوير تلك العلاقات في جميع المجالات خلال الفترة القادمة.

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أحمد مرسي

محرر صحفي مصري بموقع نجوم مصرية،- حاصل على بكالوريوس تربية نوعية قسم إعلام تربوي- متابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع.

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