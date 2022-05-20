“الموارد البشرية” حقيقة إعفاء صاحب العمل الجديد من رسوم المقابل المالي

في الفترات القليلة الماضية كان خبر “إلغاء رسوم الزيارة العائلية” حديث الساعة الذي تم تداوله بالمملكة العربية السعودية، وبعد ذلك أزاحت “وزارة الموارد البشرية” والتنمية الاجتماعية الستار عن الفئات المُستثناة من دفع رسوم الزيارة العائلية، وجاء بعد ذلك خبراً يُفيد بـ”إعفاء صاحب العمل الجديد من رسوم المقابل المالي”.. إليكم فيما يلي المزيد من التفاصيل.

إعفاء صاحب العمل من المقابل المالي

قامت وزارة “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن إجراء بعض التحديثات الخاصة للانتقال الوظيفي للعمال وشروط المقابل المالي، ومن ثَم جاءت “الوزارة” لُتعلن تحديث “نظام المقابل المالي” الذي يتعلق بالانتقال الوظيفي عبر مِنصة قوى الإلكترونية، وجدير بالذكر أن هذا التحديث جاء لينص على إعفاء صاحب العمل الجديد من دفع الرسوم الخاصة بالعامل السابق.

ما هي شروط الإعفاء من المقابل المالي 1443 في السعودية؟

قُبيل الإعلان عن تفاصيل إعفاء صاحب العمل الجديد من رسوم المُقابل المالي، تساءل العديد الأشخاص بالمملكة العربية السعودية عن “شروط الإعفاء من المقابل المالي”، ولكن الجيد في الأمر أن “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” لم تُصدر حتى الآن بياناً رسمياً يُوضح تلك الشروط، ولكن هُناك أمر واحد فقط يجب وضعه بالحُسبان ألا وهو أن يقوم صاحب العمل بدفع الرسوم الخاصة بتجديد رخصة العامل بالعمل لديه فقط، وتلك كانت كافة المعلومات المُتعلقة بتفاصيل إعفاء صاحب العمل من المقابل المالي.