“اعرف” خطوات تمديد الزيارة العائلية وطريقة تسديد الرسوم عن طريق الصراف

تمديد الزيارة العائلية أمر يهم كل مغترب، ماذا تفعل إذا كان أحد أقاربك يقوم بزيارتك ويريد الجلوس لديك مدة أطول، من أكثر ما يبحث عنه المغترب هو كيفية تمديد الزيارة العائلية حيث تعد الزيارة العائلية هي أول ما يفعله الزائر يقضي الوقت مع المغترب، وفي هذا الموضوع عبر موقعكم نجوم مصرية الطريقة الكاملة لطلب تمديد التأشيرة، إذا كنت ترغب في تجديدها لأسرتك أو عائلتك أو أحد أصحابك.

خطوات تمديد الزيارة العائلية

كل ما عليك فعله تمديد الزيارة العائلية هو دخولك موقع أبشر الخدمة الالكترونية الكاملة، التي توفرها المملكة العربية السعودية للمقيمين والمواطنين، ومن ثم تقوم بالذهاب إلى أسفل الشاشة، وتقوم بملء نموذج بالبيانات الخاصة، تقوم بطلب التمديد والهدف من تمديد التأشيرة؛ مثل لو كانت الهدف من التمديد الزيارة العائلية، وتتوجه إلى أقرب الفروع الجوازات السعودية لديك أو من المنطقة التي تسكن بها، وتقوم بإحضار صورة من جواز السفر وأن يكون الزائر بشخصة يرافقك، وصورة شخصية لطالب التمديد، ويكون معك مبلغ يزيد عن مائة ريال سعودي وهذا المبلغ رسوم للتمديد الزيارة .

كيفية تسديد رسوم تمديد الزيارة العائلية عن طريق الصراف

الكثير من المقيمين في المملكة يريدون معرفة طريقة تمديد الزيارة العائلية عن طريق الصراف،وذلك بعد أن قمنا بشرح طريقة وخطوات تمديد الزيارة العائلية في أعلى المقالة، الآن نشرح الخطوات التي سوف تتبعها للتجديد عبر الصراف:

اولا قم بإدخال بطاقة الفيزا الخاصة بك في ماكينة الصرف. ثم تقوم بالبحث عن الخدمات الحكومية في الشاشة سوف تظهر بعد إدخال الفيزا. قم بإدخال رقم الإقامة الخاص بك. بعد ذلك قم بتسديد رسوم الزيارة العائلية.

رسوم تمديد الزيارة العائلية

رسوم تمديد الزيارة العائلية لمدة 6 أشهر حوالي 3000 ريال.

رسوم استقدام الزيارة العائلية لمدة سنة حوالي 5000 ريال.

رسوم الزيارة العائلية لمدة سنتين حوالي 8000 ريال.

نتمنى ان تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول خطوات تمديد الزيارة العائلية وطريقة تسديد الرسوم عن طريق الصراف وفي حال كان لديكم اي استفسارات فيمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم.