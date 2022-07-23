اعرفها الآن.. حالات تسجيل الزوجة كمستفيد في حساب المواطن 1444

قام برنامج حساب المواطن بتحديد حالات تسجيل الزوجة كمستفيد في حساب المواطن، وجاءت خمسة حالات التي يحق بها المرأة المتزوجة التقديم كمستفيد في حساب المواطن، حيث قام برنامج حساب المواطن الرد على استفسار على احدى المتابعات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الحساب الرسمي لبرنامج الدعم حساب المواطن خدمة المستفيدين يوضح حالات تسجيل الزوجة كمستفيد في حساب المواطن، تابع للمزيد من التفاصيل.

حالات تسجيل الزوجة كمستفيد في حساب المواطن

رد برنامج حساب المواطن على استفسار احدى السيدات على الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التوتصل الاجتماعي تويتر، وجاء الاستفسار على النحو التالي:

أنا متزوجة من سعودي لكن هو لا يستطيع التسجيل بسبب راتبه أقدر أسجل وحدي أنا وأطفالي؟.

فقد أوضح برنامج حساب المواطن أنه يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل في برنامج حساب المواطن كمستفيد في عدد من الحالات، وهي:

المرأة المهجورة.

السيدة المتزوجة من غير سعودي.

المتزوجة من عائلة سجين.

المراة المتزوجة من عائلة فاقد الأهلية.

المتزوجة من زوج غائب.

وقد جاء الرد على النحو التالي:

“بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.

كما أكد برنامج حساب المواطن على أهمية إرفاق مستندات ثبوتية الحالة، كما أوضح أن ما لم تكن حالة الزوجة مندرجة تحت الحالات السابق ذكرها، ففي تلك الحالة يتم إضافة المرأة كتابع مع رب الأسرة.

معلومة مهمة للمسجلين الجدد في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/avwgxWqeQt — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) July 5, 2022

تعديل التابعين في حساب المواطن

أما عن طريقة تعديل التابعين في برنامج حساب المواطن، فقد كشف البرنامج الطريقة التي تلزم رب الأسرة أو المستفيد من برنامج حساب المواطن لتعديل التابعين بالبرنامج، ويتم التعديل عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى الحساب في بوابة حساب المواطن الرسمي.

ثم يتم الدخول إلى تفاصيل الطلب.

أكتب بيانات التابعين.

ثم يتم إضافة التابع.

يتم بعدها النقر على إضافة، ثم الضغط على حفظ.

الإفصاح عن الراتب

هذا وقد أكد حساب المواطن على المستفيدية بضررورة الإفصاح الكامل عن الراتب الوظيفي، والذي يشمل التقاعد أو التأمينات.

على أن ينم إدخال الراتب بالبدلات والعلاوات، وقد أِار البرنامج إلى انه لا يتم النظر في الالتزامات المالية أو حتى القروض.

وقد أوضح البرنامج أنه يمكن إضافة تابع من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن ويتم إدخال بيانات إضافة، من خلال الدخول لتفاصيل الطلب، ثم بيانات التابعين، ويتم إضافتة التابع، والنقر على إضافة ثم النقر على حفظ.