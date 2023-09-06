اعتقد أنها فنانة مشهورة.. ردة فعل عامل نظافة بعد رؤيته لسائحة أجنبية بالحجاب والناس تجمهرت عليها في حي العود بالرياض

أظهرت لقطات مصورة الموقف المثير الذي عاشه عامل نظافة في حي العود بالرياض، عندما اعتقد بأن السائحة التي أمامه هي نجمة شهيرة في عالم الفن أو الغناء أو ربما أحد زوجات أو صديقات لاعبي كرة القدم.

سائحة في حي العود بالرياض - مصدر الصورة: صحيفة سبق.

تفاعل عامل النظافة بحماس مع السائحة، مطلبًا منها التقاط صورة معاً لتظل عنده ذكرى جميلة. ورغم السوء الظاهر، استجابت الشابة بسعادة وتفاعلت مع الموقف وكأنها فعلا نجمة مشهورة.

في الوقت نفسه، شهد الحي تجمهر العديد من سكانه حول السائحة، معتقدين بأنها ممثلة قدمت لتصوير مشهد فني. وما زاد الموقف طرافةً هو ضحك البعض الذين كانوا على علم بحقيقتها البسيطة.

من جهة أخرى، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بود مع المقطع، حيث قال أحدهم “أتمنى عدم استغلال السائح بمقاطع استهزاء وضحك وان نحترمهم هم ضيوف” وقال أخر “من كثر ما شافكم تصورون مع من هب ودب، قال أسوي مثلهم” وقال أخر “الأمريكان طيبين وقلوبهم بيض ولا يعرفون الغرور ويحبون الجميع عاشرتهم وعرف طبائعهم المفروض نتعلم منهم”.